WION – пересыхание Евфрата угрожает Сирии новым гуманитарным кризисом

В Сирии стремительно пересыхает самая длинная река — Евфрат, что повышает риск остановки турбин на крупнейших плотинах из-за падения уровня воды, пишет WION. В результате страна может остаться без электричества. А на фоне пандемии COVID-19 это угрожает спровоцировать ещё более серьёзный гуманитарный кризис, предупреждают эксперты.

Самая длинная река Сирии отступила вглубь от высохших деревьев, оставив семьи местных фермеров без питьевой воды. Различные группы по оказанию помощи и инженеры-гидротехники уже предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе на северо-востоке Сирии.

Начиная с января этого года падение уровня воды на плотинах гидроэлектростанций уже привело к тому, что отключение электроэнергии затронуло до пяти миллионов сирийцев. Причём это происходит в самый разгар пандемии и экономического кризиса.

Длина Евфрата составляет почти 2800 километров. Он протекает через территорию Турции, Сирии и Ирака. В Сирии он орошает участки земли и проходит через плотины трёх гидроэлектростанций, которые обеспечивают миллионы людей электроэнергией и питьевой водой.

Однако за последние восемь месяцев количество воды в реке сократилось, что увеличивает риск остановки турбин на плотинах. Эксперты предупреждают, что наблюдается критическое падение уровня воды, которого не было с момента завершения строительства плотин в 1999 году.

С января месяца уровень воды упал уже на пять метров — и теперь лишь на несколько десятков сантиметров превышает так называемый мёртвый уровень. По словам экспертов, производство электроэнергии на северо-востоке Сирии уже упало на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом две из каждых трёх водопроводных станций, расположенных вдоль реки, уже перекачивают меньше воды или перестали работать совсем.

Почти 90 процентов стока Евфрата поступает из Турции, и Сирия обвиняет Анкару в том, что она задерживает на своих плотинах больше воды, чем это необходимо. В июне Дамаск призвал Турцию немедленно увеличить объём потока. Подача пресной воды со станции, расположенной на другой реке, с 2019 года уже прерывалась как минимум 24 раза — и это затронуло около 460 тысяч человек.

Отчёт ООН об изменении климата, который был опубликован в этом месяце, выявил, что влияние человека практически наверняка привело к более частым одновременным «волнам» жары и засухи по всему миру. Индекс риска возникновения глобального кризиса за 2019 год также показывает, что периоды засухи в Средиземноморье станут ещё более продолжительными и суровыми, причём наибольшая опасность угрожает Сирии.

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.