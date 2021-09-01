 

Главред – экстраординарные условия — в Киеве рассказали, когда ВСУ применят силу в Донбассе

01.09.2021, 5:08, Новости дня
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Пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина до последнего не будет прибегать к силовому варианту в Донбассе, однако Киев пойдёт на такой шаг в случае нападения России. Как передаёт «Главред», Арестович добавил, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ начали наступление.


Reuters

Украина пойдёт в наступление в Донбассе в случае нападения России. Как передаёт «Главред»,  об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Арестович добавил, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ начали наступление.

«Мы пойдём, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдём воевать и даже пойдем в контрнаступление», — заявил он.

Советник главы офиса украинского президента убеждён в том, что наступление в Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое преимущественно составляют украинские граждане, поэтому, по его словам, Украина до последнего не пойдёт на такой шаг.

«Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — добавил Арестович.

Он также подчеркнул, что речи о введении миротворцев в регион пока не идёт.



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