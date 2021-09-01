 

NBC News – в больницах опять нет мест — система здравоохранения США вновь проходит тяжкое испытание

01.09.2021, 5:08, Новости дня
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Из-за резкого роста числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов американские больницы снова столкнулись с рекордными перегрузками, передаёт NBC News. В последний раз настолько тяжёлым их положение было прошлой зимой, когда вакцинировано было значительно меньше людей. По информации NBC, в реанимационных отделениях больниц осталось так мало коек, что некоторые пациенты погибают просто оттого, что им не смогли вовремя оказать помощь.

Нагрузка на больницы сегодня возросла до предела — число госпитализированных с коронавирусом пациентов в среднем составило 100 тысяч человек. Такой статистики не было с прошлой зимы, когда большинство людей ещё не имели доступа к вакцине. 

В Орегоне из-за слишком большого притока пациентов подключили Национальную гвардию. А во Флориде на прошлой неделе зафиксировали более 150 тыс. новых случаев Covid-19 — их рост с июля составил 1000%, — и теперь в реанимационных отделениях занято более 93% коек. 

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный советник президента по вопросам здравоохранения, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Если бы мы действительно смогли вакцинировать подавляющее большинство из этих 80 миллионов людей, то сразу бы увидели в динамике распространения инфекции резкий разворот. 

В Сан-Диего больницы начали откладывать плановые хирургические вмешательства, стремясь сохранить важнейшие ресурсы. 

А жительнице Техаса Мишель Пуже пришлось на личном опыте испытать последствия пандемии — умер её сын Дэниел, и причиной его смерти стала не коронавирусная инфекция, а вполне излечимый желчнокаменный панкреатит: ветерану боевых действий просто не нашлось койки в реанимации. 

МИШЕЛЬ ПУЖЕ: Обзвонили все больницы в Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Канзасе и Колорадо. 

Но к тому моменту, как мужчине смогли оказать помощь, было слишком поздно. 

МИШЕЛЬ ПУЖЕ: Думаю, люди просто не понимают, насколько это важный момент. То же самое может случиться с вашей матерью, сыном или дочерью. 

Боль одной матери — предостережение для остальных, ведь пандемия вновь нагрузила систему здравоохранения до предела своих возможностей. Кристен Долгрен, NBC News. 

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.



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