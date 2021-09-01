В Нижнем Новгороде выпустили 50 тыс. мальков стерляди в Волгу

Во вторник в Нижнем Новгороде прошла процедура выпуска мальков в Волгу, всего было выпущено 50 тыс. мальков стерляди в рамках проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология», сообщили в региональном минлесхозе.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев и руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев, сообщается на сайте правительства региона.

«У Нижнего Новгорода особое географическое расположение, он находится на слиянии двух крупнейших водных артерий европейской части РФ – Волги и Оки. Сегодня мы совместно с представителями правительства Нижегородской области выпустили молодь стерляди в Волгу – реку, которая имеет важнейшее рыбохозяйственное значение», – сказал Иваник.

На территории Нижегородской области реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», входящий в нацпроект «Экология», цель которого – улучшение экологического состояния реки. Восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним из приоритетов деятельности Росрыболовства.

«В ближайшее время Росрыболовство также намерено разработать программу для реки Оки с целью восполнения водных биологических ресурсов, развития ее экосистемы и дальнейшего сохранения и приумножения наших рыбных запасов», – сообщил Иваник.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов – одна из основных мер, позволяющая поддерживать природный баланс и обеспечивать устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса в современных условиях. Осетровые виды рыб сегодня особенно нуждаются в охране и поддержке.

Стерлядь – одна из самых ценных видов рыб, обитающих в водных объектах Нижегородской области. Еще в начале XX века стерлядь являлась промысловым видом рыб в водоемах региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки на водные объекты региона она потеряла свое промысловое значение.

«На сегодняшний день стерлядь занесена в Красную книгу Нижегородской области, а ее сурская популяция – в Красную книгу России, поэтому восстановление ее популяции в водоемах региона имеет важнейшее значение. Благодаря мероприятиям по искусственному воспроизводству в последние годы ее доля в общем запасе рыб выросла в 10 раз – с 0,03% до 0,3%», – сообщил заместитель губернатора Андрей Бетин.

Выпуск молоди стерляди проводился в рамках компенсационных мероприятий, направленных на возмещение нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности, а также строительства и проведения дноуглубительных работ в водоохранной зоне и акватории рек Нижегородской области.

Акция направлена на поддержание популяции этого ценного вида рыбы, а также популяризацию бережного отношения к водным биоресурсам и окружающей среде.

Сейчас Росрыболовство уделяет большое внимание вопросам хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. В Нижегородской области величина ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, за 2020 год составила почти 122 тонны, с начала этого года – 204 тонны, согласно заключениям о согласовании хозяйственной деятельности МОКТУ Росрыболовства.

Ежегодно под контролем сотрудников Росрыболовства осуществляется выпуск в естественную среду обитания молоди рыб как в рамках исполнения государственного задания, так и компенсационных мероприятий, направленных на возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности.