 

Психолог назвал сроки осенней школьной депрессии у детей и способы ее избежать

01.09.2021, 5:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепрессивный период у школьников чаще всего начинается вместе с активным сокращением светового дня. Однако родители могут помочь ребенку избежать его, рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.

Первые месяцы после летних каникул психологи называют самыми критическими для школьников. Необходимость рано вставать, школьная нагрузка, воспоминания о прошедшем лете и сокращение светового дня могут вызвать угнетенное состояние у учащихся.

«Многие специалисты сходятся во мнении, что зачастую пора упадка настроения у школьников наступает осенью, когда становится темно. Но РФ – большая страна, и в Мурманске или за Полярным кругом, например, где полярная ночь, вообще все должны тогда быть в депрессии по такому суждению, но это не так. Риск, конечно, будет повышаться с уменьшением светового дня, это период конца сентября – начала октября, но такой период можно вовсе избежать», – говорит Иванов.

Он объясняет, что есть дети, которые особенно склонны к депрессивным настроениям. Чтобы их избежать, у ребенка должны быть разнообразные увлечения для переключения его внимания. Так ученик не будет зацикливаться на какой-то одной проблеме.

«Все зависит от взаимоотношений в семье. Если родители будут ставить задачу только учиться, то ребенок может начать чувствовать депрессивное настроение и какие-то тревожные проявления. Поэтому первостепенная задача для родителей и учителей – сделать интересным процесс обучения», – рекомендует психолог.

По его словам, ребенку также необходима «какая-то отдушина». Это может быть творческое увлечение, спорт, хобби или кружки. «Причем это важно в любом возрасте школьника, не только для младшеклассников, но и учеников средних и старших классов, им тоже нужно устраивать эту внеучебную жизнь. С одной стороны, для них это будет профориентацией, а с другой – отвлечением от основной учебы», – советует Иванов.

При этом он предупреждает, что перегружать график ребенка тоже не стоит, иначе депрессия может наступить от быстрой усталости школьника. По мнению психолога, у ребенка должно быть личное время, когда он может заняться своими делами, почитать какую-то внешкольную литературу и просто побыть наедине с собой.

Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в беседе с газетой ВЗГЛЯД дала родителям первоклассников несколько советов, которые помогут их ребенку легче пройти адаптацию в школе. Для этого воспитанникам следует создавать позитивный образ учебного заведения и педагога, сводить школьника на вводное занятие или знакомство с учителем, а также не стоит нагромождать его расписание с 1 сентября кружками и секциями.



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