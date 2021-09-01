Мнение: Демарш подполковника Шеллера

Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер решил громко хлопнуть дверью и опубликовал открытое письмо, где сообщил общественности, что уходит из армии, так как не доверяет военному руководству в котором у него нет уверенности. И которое он ранее призывал привлечь к ответственности, после чего его обвинили в том, что у него ПТСР и он не знает, что говорит. Ранее, он же публично критиковал происходящее в Афганистане, заявив, что не откажется от своих взглядов, даже под угрозой лишения пенсии.

Морской пехотинец США отстранен от командования после того, как раскритиковал высшее военное руководство по поводу вывода американских войск из Афганистана , и объявил в воскресенье, что уходит в отставку.

«В настоящее время я не ожидаю судебного иска, и я мог бы остаться в морской пехоте еще на три года, но я не думаю, что я пойду по этому пути. Я ухожу в отставку с должности морского пехотинца США, – сказал подполковник Стюарт Шеллер в своем последнем видео, размещенном в его личных аккаунтах в Facebook и LinkedIn. «Я теряю пенсию, все права, я не хочу ни единого доллара».

Шеллер защищал свое первое видео, опубликованное 26 августа, в котором критиковалось вывод войск из Афганистана, говоря, что он призывал «привлечь к ответственности моих высокопоставленных руководителей» за «очевидные ошибки, которые были допущены».

«Я не говорю, что мы можем вернуть то, что было сделано. Все, что я просил, это подотчетность, чтобы люди комментировали то, что я сказал, и говорили: «Да, были допущены ошибки». И если бы они это сделали, я бы вернулся в ряды, представил и выполнил то, что хотел », – сказал Шеллер.

Шеллер признал, что отказывался от пенсии льгот, но сказал, что погоня за «стабильностью и деньгами» делает людей «рабами системы» и заставляет их идти на компромисс в отношении их принципов.

«Мне не нужен ни один доллар. Мне просто нужно, чтобы каждый человек, который желает выходить за пределы своего дома каждый божий божий день, должен был носить синий воротничок и просто каждый день ходить на работу и кормить свои семьи », – сказал он. «Это те люди, которые мне нужны. Следуй за мной, и мы разрушим всю [гребанную] систему ».

Epoch Times связалась с морской пехотой за комментариями.

Первоначальное видео Шеллера было опубликовано в тот же день, когда 13 американских военнослужащих и более 100 афганцев были убиты в результате нападения у международного аэропорта Кабула.

https://www.theepochtimes.com/us-marine-resigns-seeking-accountability-from-military-leaders-over-afghanistan-withdrawal_3971206.html – цинк

Мужик очевидно с яйцами, не побоялся назвать вещи своими именами. Но разумеется за вынос сора из избы огребет по полной. Начиная с лишения пенсии.

Также же Шеллер заявил о необходимости революции в США.

Когда я вышел на работу этим утром, мне приказал командир пойти в больницу на проверку психического здоровья. Меня оценили специалисты по психическому здоровью и отправили на мой путь. Мой СО – стендапщик, и я понимаю, почему он это сделал, но это поднимает пару важных вопросов:

Во-первых, оправдание действий высших чинов из-за ′′ ПТСР ′′ наносит больше ущерба служащим, чем всякая травма в бою. Быа в очень травматичных боевых ситуациях. Но я стал СИЛЬНЕЕ. Посттравматический рост. Если вы беспокоитесь о ком-то… вам стоит обратиться и проверить его. Но никогда не оправдывайте действия высших чинов ПТСР. Вы их калечите, не привлекая к ответственности. И людей, которые проверяли в меня после моего последнего видео… Извините, если я вас напугал. Но знайте, что несмотря на эмоции, мои слова всегда тщательно продуманы.

Во-вторых, как отмечалось в предыдущих постах, подотчетность высших руководителей позволит смягчить чувство вины или стыда у служащих больше, чем индивидуальное консультирование. Это спасет тысячи жизней. 6 мая министр обороны Ллойд Остин заявил, что ′′ самая непосредственная угроза – это COVID."

Согласно Ежегодному отчету по профилактике самоубийства ветеранов 2020 года число смертников ветеранов, задокументировано в 2018 году. было намного больше 6 тысяч. А цифры продолжают расти. С статистической точки зрения довольно легко утверждать, что COVID – не самая большая угроза.

В-третьих, для всех моих подписчиков… Я никуда не уйду. Все боятся, что вес системы раздавит меня. Но я знаю то, чего ты не знаешь… это система сломается. Не я.

Я иду вперед с моей отставкой. Мне, как и многим из вас, очень страшно. Но смелость – это не отсутствие страха, это способность его преодолевать. В конце дня, если я стою с подотчетностью и порядочностью, система меня не победит.

Мы не можем ВСЕ ошибаться.У них есть сила только потому, что мы это позволяем.

Каждому поколению нужна революция.

https://www.facebook.com/stuart.scheller – там еще много забористого

С такими взглядами ему очевидно в трамписты. Может быть уже в 2022-м году он станет конгрессменом на волне хейта связанного с Афганистаном.

—