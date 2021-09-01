Мнение: О позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядно



Фото © Reuters.

Посмотрите на заглавное фото. Вот так выглядит «почётный» выход сверхдержавы из Афганистана – с победой. Выход из страны, которую били все, кому не лень, но так и не покорили до конца. Хотя кого и что там покорять?

А вот так – для особо впечатлительных спрячу фото под кат – выглядит «позорное бегство» и «полное поражение». Тут, конечно, важно ничего не перепутать…

Вот так.

И, конечно же, вот так.

Не перепутать просто, так ведь?

Но главное, разумеется, не в картинках.

#СССР за годы «оккупации» построил в Афганистане почти полторы сотни объектов – электростанции, заводы, школы, госпиталя. По выходе, он оставил дееспособное афганское правительство и боеспособную армию. Которая ещё три года отражала атаки моджахедов, поддерживаемых #США и ЕЭС, вопреки Женевским соглашениям. Мог бы противостоять и ещё дольше, если бы не предательство демократического Бориса Ельцина, который отрезал правительство Наджибуллы вообще от всех видов поставок оружия и запчастей, даже за #деньги.

Как проамериканское правительство Афганистана во главе с марионеткой Ашрафом Гани драпало в первых рядах, вывозя кровные сбережения и оставляя на произвол судьбы людей, видели все. Как американская эвакуация создала хаос в Кабуле видели тоже все. Как и погибших людей, пытавшихся спастись. Огромные средства сейчас брошены, чтобы сгладить этот негативный эффект.

Естественно, он будет сглажен: бабло побеждает. В том числе и среди блогеров-однодневок.

Вопрос в другом.

А что такого разумного, прочного, вечного США – в отличие от СССР – создали за 20 лет сплошной демократизации Афганистана?

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