 

Мнение: О позоре и почёте сверхдержавы: просто и наглядно

01.09.2021, 4:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Фото © Reuters.

Посмотрите на заглавное фото. Вот так выглядит «почётный» выход сверхдержавы из Афганистана – с победой. Выход из страны, которую били все, кому не лень, но так и не покорили до конца. Хотя кого и что там покорять?

А вот так – для особо впечатлительных спрячу фото под кат – выглядит «позорное бегство» и «полное поражение». Тут, конечно, важно ничего не перепутать…

Вот так.

И, конечно же, вот так.

Не перепутать просто, так ведь?

Но главное, разумеется, не в картинках.

#СССР за годы «оккупации» построил в Афганистане почти полторы сотни объектов – электростанции, заводы, школы, госпиталя. По выходе, он оставил дееспособное афганское правительство и боеспособную армию. Которая ещё три года отражала атаки моджахедов, поддерживаемых #США и ЕЭС, вопреки Женевским соглашениям. Мог бы противостоять и ещё дольше, если бы не предательство демократического Бориса Ельцина, который отрезал правительство Наджибуллы вообще от всех видов поставок оружия и запчастей, даже за #деньги.

Как проамериканское правительство Афганистана во главе с марионеткой Ашрафом Гани драпало в первых рядах, вывозя кровные сбережения и оставляя на произвол судьбы людей, видели все. Как американская эвакуация создала хаос в Кабуле видели тоже все. Как и погибших людей, пытавшихся спастись. Огромные средства сейчас брошены, чтобы сгладить этот негативный эффект.

Естественно, он будет сглажен: бабло побеждает. В том числе и среди блогеров-однодневок.

Вопрос в другом.

А что такого разумного, прочного, вечного США – в отличие от СССР – создали за 20 лет сплошной демократизации Афганистана?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом

28.01 / Соцсети начали удалять новые призывы к участию в незаконных митингах

06.11 / Скандалы: Синдром разведчика

30.10 / Правовая самоизоляция

22.10 / Два поселка засыпало пеплом на Камчатке

06.06 / Объем и здоровье волос: какие вещества необходимы для роскошной шевелюры

29.06 / Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

22.07 / Суд конфисковал питерский порт Бронка

29.07 / Ученые: Оболочка Земли проникла в тектонические плиты

19.08 / Личное: Откуда бабки у Михальчик?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика