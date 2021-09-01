 

Euronews – Южную Африку замела снежная «русская зима»

01.09.2021, 4:14, Новости дня
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На Африку обрушилась «русская зима», передаёт Euronews. Холодный фронт принёс в ЮАР необычно сильные снегопады и ураганные холодные ветра с порывами до 80 километров в час. Причём в этом году такое случается не в первый раз: ранее в июле там уже были побиты исторические температурные рекорды холода.

Холодный фронт обрушился на Западный Кейп и другие части Южно-Африканской Республики и принёс редкие, необычно сильные снегопады и ураганные северо-западные ветры с порывами до 80 километров в час. Несмотря на то что в Южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки.

Местные жители, особенно дети, пользуясь такой возможностью, наслаждаются снегом в горах и высокогорьях недалеко от города Сирес, примерно в 180 километрах от Кейптауна. 

Это не первые катаклизмы такого рода в ЮАР за последние месяцы: так, в конце июля на юг Африки пришла настоящая зима. По словам метеорологов, её принес циклон из Антарктики.

На города обрушились снегопады, а столбики термометров опустились почти до минус 10 градусов. В ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Холода продержались около недели. 

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.



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