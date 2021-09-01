Fox News – Великобритания планирует запретить одноразовую пластиковую посуду

Власти Соединённого Королевства внесли в находящийся на рассмотрении парламента страны законопроект об окружающей среде поправку, предусматривающую полный запрет одноразовой пластиковой посуды, передаёт Fox News. Как подчёркивается в материале на сайте канала, британские активисты считают, что подобных мер будет недостаточно и правительству следует ещё решительнее бороться с пластиковым кризисом.



Reuters

Британское правительство объявило о планах запретить в стране одноразовые столовые приборы из пластика, пишет Fox News. Как пишет сайт телеканала, соответствующие поправки были внесены в масштабный законопроект об окружающей среде, при помощи которого власти Соединённого Королевства рассчитывают улучшить состояние атмосферы, восстановить естественные среды обитания животных и увеличить биоразнообразие.

Активисты-экологи, впрочем, убеждены, что простого запрета на пластиковые вилки, ложки и ножи будет мало, отмечается в материале Fox. «Нужно, чтобы правительство зашло гораздо, гораздо дальше, ведь перед нами сейчас стоит пластиковый кризис, и этот кран нужно полностью перекрыть, — цитирует канал представителя экологической организации City to Sea Джо Морели. — Мы действительно столкнулись с экологическим кризисом, океаны переполнены пластиком, который убивает морскую флору и фауну, повреждает экосистему и уже даже несёт угрозу для здоровья человека».

По информации британских СМИ, планы запретить пластиковую посуду ранее уже озвучили власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а ЕС принял аналогичный запрет ещё в июле, передаёт Fox.

Как установили британские власти, серднестатистический житель Англии в год использует 18 одноразовых пластиковых тарелок и 37 вилок, ложек и ножей. «Нужно, чтобы правительство взяло на вооружение другой общий подход и заявило, что наша цель — это в принципе положить конец загрязнению планеты пластиком, и для этого резко сократим производство всех одноразовых товаров, а не будем поочерёдно запрещать сначала вилки, потом ложки, а потом стаканчики», — прокомментировала ситуацию Джо Морели.

По данным британских СМИ, из-за пластика ежегодно умирает более миллиона птиц и больше 100 тыс. морских млекопитающих — они либо случайно съедают его, либо запутываются в пластиковых отходах, в итоге погибая.

Британский законопроект об окружающей среде предусматривает и ряд других мер, направленных на снижение объёма пластиковых отходов, включая запрет на использование пластиковых микрогранул, сокращение числа пластиковых пакетов и ограничение производства одноразовых соломинок, ложек-мешалок и ватных палочек, пишет Fox News.