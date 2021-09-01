 

Вести – Украина провалила план по вакцинации населения до конца лета

01.09.2021, 4:14, Новости дня
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В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что не сумели выполнить план по вакцинации населения от коронавируса, рассчитанный до конца лета. Как пишут «Вести», планировалось вакцинировать 10 миллионов человек, однако удалось сделать чуть более 9 миллионов прививок.


Reuters

С начала кампании вакцинации на Украине было сделано более 9 миллионов прививок от коронавируса, при этом в Минздраве обещали до конца лета вакцинировать 10 миллионов граждан. Как пишут «Вести», данную информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

В украинском минздраве сообщили, что с начала кампании по вакцинации одну дозу получили 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 722 707 человек. Всего проведено 9 082 122 прививки.

За прошедшие сутки в стране 150 482 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы 99 792 человека.



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