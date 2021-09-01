Foreign Policy – Украина опасается, что после Афганистана Байден «кинет» их следующими

Грядущая встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского станет лакмусовой бумажкой, которая покажет истинную суть отношений Вашингтона и Киева на фоне беспорядочного ухода США из Афганистана, пишет Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, многие украинцы опасаются, что Афганистан может стать опасным прецедентом того, как США бросают своего союзника в беде.



Reuters

1 сентября в Белом доме состоится саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, который таит в себе немало возможностей для американской дипломатии. Эта встреча, о которой президент Украины просил последние два с половиной года, обещает быть важной как в символическом плане, так и по существу. Кроме того, эти переговоры должны пройти на фоне решения администрации Байдена отказаться от ужесточения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». «Но главный вопрос, который волнует многих в Киеве, — это вывод войск США из Афганистана и что он значит для будущих американо-украинских отношений в области безопасности», — пишет Foreign Policy.

Байден избрался на свой пост во многом благодаря тому, что он позиционировал себя как человека, который намерен отойти от изоляционизма Трампа и вернуться к более зрелой и продуманной внешней политике.

Однако хаотичный вывод войск из Афганистана стал значимым провалом, казалось бы, опытного эксперта дипломатии. Соответственно, у союзников Вашингтона, зависящих от США в плане безопасности, возникает резонный вопрос: стал ли Афганистан исключением из правила или же прецедентом, говорящим, что Вашингтон может отказаться от своих обязательств?

Для Киева ответ на этот вопрос особенно важен, поскольку Украина опасается, что Белый дом может отказаться от второстепенных периферийных обязательств перед союзниками ради того, чтобы свести к минимуму трения с Россией и сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

При этом на украинском направлении Байден пока ведёт себя как голубь, что резко контрастирует как с его предвыборными обещаниями, так и деятельностью на посту вице-президента. В частности, некоторые эксперты, сомневающиеся в том, что Байден всей душой поддерживает Украину, указывают на недавний саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры по «Северному потоку — 2» и относительно вялый ответ НАТО на просьбу Украины о вступлении в альянс.

Между тем уровень поддержки вступления в НАТО среди украинцев находится на рекордно высоком уровне. Однако Вашингтон не желает поднимать эту тему во многом потому, что Париж и Берлин опасаются, что Москва воспримет подобный шаг как провокацию.

На предстоящей встрече Байдена и Зеленского последний наверняка попросит предоставить более серьёзные гарантии безопасности, а также заявления о возможности возвращения санкций против «Северного потока — 2», если Москва закроет транзит газа в Европу через украинскую территорию, что сильно ударит по Киеву в финансовом плане. Кроме того, украинская сторона рассчитывает на дополнительную военную помощь в размере $100 млн.

Один из острых аспектов этого скептического отношения к США — то влияние, которое оно оказывает на борьбу с коррупцией в Киеве. США на протяжении многих лет уделяли этой теме самое пристальное внимание. Однако многие украинские активисты — в том числе ярые борцы с коррупцией и реформаторы — видят в подобном подходе Вашингтона попытку сместить фокус с вопроса безопасности Украины на более удобную тему.

В частности, не так давно группа украинских реформистов, парламентариев и активистов написала Байдену открытое письмо, в котором отмечалось, что его решение пойти Германии навстречу по «Северному потоку — 2» подрывает усилия американского лидера по борьбе демократических сил с авторитаризмом и глобальной коррупцией. В ответ же Вашингтон заявил, что Киев делает явно недостаточно для реализации реформ.

Вместе с тем, как отмечает журнал, хотя послужной список Украины в данном отношении трудно назвать безупречным, она определённо предпринимает последовательные и заметные усилия по борьбе с коррупцией.

Однако риторика Байдена о выводе войск из Афганистана — ранее он обвинял афганцев в неспособности воевать за свои интересы — вызывает беспокойство Украины — страны, которая изо всех сил сопротивляется иностранной агрессии. Безусловно, Украина значительно отличается от Афганистана, поскольку украинское государство вполне жизнеспособно, а также обладает собственной довольно сильной армией, которая противостоит пророссийским силам.

«Однако опасения по поводу американских обязательств всё же остаются. Таким образом, встреча с Зеленским станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, продолжит ли администрация Байдена уделять приоритетное внимание выполнению обязательств США перед Киевом или же у украинцев действительно есть причины для беспокойства», — подытоживает Foreign Policy.