Die Welt – уход США из Афганистана — это победа не только для «Талибана», но и России с Китаем

День окончательного вывода войск США из Афганистана ознаменовал победу не только «Талибана»*, но и РФ с Китаем, пишет Die Welt. Ведь в отличие от американцев они из страны никуда не ушли, и в том числе не ликвидировали свои дипломатические представительства. При этом ирония заключается в том, что талибы были бы не против посольств США и западных государств у себя в стране, ведь это яркий символ и политический жест, признающий законность их правления, объясняет автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.



Reuters

Вывод американских солдат из Афганистана — это «историческая веха», считает Die Welt. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в стране закончилась военная и началась «дипломатическая операция». Но возникает вопрос: «Не морочат ли себе США и Запад опять голову? Возможно США, как это часто случалось за последние 20 лет, поддаются новым иллюзиям? Не наблюдаем ли мы снова ту наивность, которая была свойственна политике в отношении Афганистана все эти годы?» — задаётся вопросами автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.

При этом Блинкин сам признал, что в самой стране американских, как и в основном западных дипломатов не будет. Последний из них уже покинул страну на самолёте. Однако госсекретарь не упомянул о том, что Китай и РФ из Кабула никуда не ушли, отмечает немецкий журналист: «Так что этот день — не только день победы «Талибана»*, но и тех авторитарных режимов, которые борются с правительством президента Джо Байдена. Ирония нынешней ситуации заключается в том, что, если бы решали талибы, то они бы оставили в Кабуле посольства США и западных государств. Ведь для них это яркий символ и политический жест, признающий законность их правления».

Но Америка бежит, продолжает издание. Афганское посольство США переедет в столицу Катара Доху. Оттуда Вашингтон будет оказывать консульские услуги, гуманитарную помощь и поддерживать контакты с «Талибаном». При этом Блинкен подчеркнул, что его страна будет выстраивать отношения с новой властью в Афганистане, ориентируясь исключительно на свои национальные интересы. После этого он заговорил о конституционных правах афганцев, к примеру, женщин, возможности свободно перемещаться по стране и «инклюзивном правительстве». «Но действительно ли США это всё до сих пор волнует? Или это пустые слова и фразы?», — задаётся вопросами автор.

Жёсткие заявления Блинкена в адрес «Талибана» связаны с его желанием сгладить впечатление от тех кадров, которые американцы наблюдали в последние дни: талибы празднуют захват аэропорта Кабула выстрелами в воздух. Тяжелее всего на это смотреть раненым ветеранам армии США. К тому же Вашингтон оставил новой власти в Афганистане свои самолёты, системы ПВО и транспортные средства, так что мы ещё увидим, какой из этой техники талибы найдут применение и главное для чего.

Глава Белого дома Джо Байден очень хочет завершить вывод войск из страны до 20-летия теракта 11 сентября в Нью-Йорке. При этом началось всё очень хаотично. В середине августа ему пришлось впопыхах отправить туда тысячи солдат для прикрытия эвакуации. В полном объёме выполнить план не удалось. Печальной кульминацией всего этого стал теракт аэропорту Кабула, организованный «Исламским государством»**. Он унёс жизни 180 человек, среди которых было 13 американских солдат. Всего в этой войне США потеряло 2 400 бойцов. Траты на 20-летнюю операцию превысили $2 трлн.

Годами большинство американцев выступают за уменьшение военного присутствия США в других странах. В ходе предвыборной борьбы экс-президент Дональд Трамп и Джо Байден выступали за окончание «бесконечной войны». Байден говорил о необходимости этого шага ещё в 2011 году, находясь на посту вице-президента. Война в Гиндукуше началась при Джордже Буше младшем. «Барак Обама и Дональд Трамп хотели её завершить и войти в историю. Джо Байдену это удалось. С последствиями, которые до сих пор невозможно измерить», заключает Штурм.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.