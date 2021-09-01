 

Суд в Москве выдворил из РФ 14 иностранцев после столкновений в Сокольниках

01.09.2021, 4:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПреображенский суд Москвы постановил выдворить из РФ 14 приезжих из стран Средней Азии после столкновений на Бабаевской улице в Сокольниках.

«Суд признал виновными 14 иностранных граждан виновными по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Москвы») и назначил каждому из них штраф в 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Росси», – передает сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах в свою очередь уточнил, что все они были задержаны после событий на Бабаевской улице.

Напомним, в столичном главке МВД сообщили, что на 169 приезжих, задержанных в Москве за агрессивное поведение, составлены протоколы о мелком хулиганстве.



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