 

В «Артеке» зажгли 10 тыс. свечей в память о героях-артековцах

01.09.2021, 4:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ международном детском центре «Артек» прошла акция «Огненные картины войны», посвященная началу и окончанию Второй мировой. В ходе акции дети выложили из 10 тыс. свечей портрет пионера – образ героев-артековцев, сообщили организаторы мероприятия.

В преддверии памятных сентябрьских дат, начала и окончания Второй мировой войны, в Международном детском центре «Артек» прошла акция «Огненные картины войны». Из 10 тыс. свечей-лампад дети выложили портрет пионера – собирательный образ героев-артековцев.

Рядом с портретом из зажженных свечей выложили силуэты пятиконечной звезды, скульптуры «Родина-мать» и летящих в небо журавлей – образов, ставших общим символом памяти о советских солдатах и Великой Победе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Воспитанники центра для проведения акции собрались на памятную акцию на Дворцовой площади, одном из самых узнаваемых мест «Артека»

Для детей включили песни военных лет, им рассказали о хронике Второй мировой войны и героических историях героев-артековцев.

«Володя Дубинин помогал саперам при разминировании подходов к каменоломням, где погиб от взрыва мины… Рубен Руис Ибаррури командовал пулеметной ротой курсантского учебного батальона и был смертельно ранен… Гуля Королева вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, уничтожила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление», – рассказали ребятам о подвигах артековцев.

Кроме того, 20 бюстов артековцев, погибших в годы войны, уставлены в парке, на Аллее героев.



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