 

Талибы обвинили США в разграблении Афганистана

01.09.2021, 4:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид выразил уверенность, что Вооруженные силы США в течение 20 лет находились на территории Афганистана с целью разграбления природных богатств исламской республики.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) во вторник провело в Кабуле торжественное заседание по случаю завершения вывода из республики всех иностранных сил. Мероприятие в прямом эфире транслировал местный телеканал Ariana News, передает ТАСС.

«Теперь Афганистан освобожден, и скоро будет сформировано правительство, чтобы государственная система начала работать и решать оставшиеся проблемы и чтобы люди вернулись к нормальной жизни», – сообщил заместитель руководителя комиссии «Талибана» (движение запрещено в России) по культуре Ахмадулла Васик.

«Хочу обратиться ко всем жителям нашей страны с призывом не покидать родную землю, а остаться здесь, чтобы внести свой вклад в ее восстановление», – сообщил выступивший на мероприятии представитель комиссии по культуре «Талибана» (движение запрещено в России) Анамулла Самангани.

В свою очередь глава политического офиса талибов в Катаре Шахабуддин Делавар призвал страны, закрывшие свои посольства в Кабуле, возобновить работу дипломатических представительств, поскольку теперь «им ничто не угрожает».

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид пригласил иностранных инвесторов принять участие в восстановлении Афганистана, отметив при этом, что «новые попытки оккупировать афганскую территорию будут абсолютно неприемлемы».

Накануне представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. При этом он отметил, что «Талибан» (движение запрещено в России) намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал восстановление республики «делом совести» государств, принимавших участие в военной операции НАТО на территории Афганистана.

В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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