Масло для кутикулы, база, топ и не только: как продлить свежесть маникюра

Когда мы делаем себе маникюр, то хотим, чтобы он сохранял свою свежесть на долгое время, но, к сожалению, иногда бывает и так, что уже на следующий день его приходится переделывать. Однако есть возможность сделать так, чтобы ручки выглядели красивыми и аккуратными максимально долго. А всего-то для этого нужно следовать советам специалистов.

Гигиена

Жир, грязь и моющие средства крайне негативным образом влияют на качество маникюра. Именно поэтому мыть посуду и убираться в доме следует только в перчатках, защищая свои руки от негативного воздействия. И даже после этого, сняв перчатки, нужно будет еще раз хорошенько помыть руки, а потом увлажнить их кремом.

Покрытие ногтей лаком

Ни в коем случае нельзя красить ногти лаком, не сняв перед этим предыдущее покрытие, ведь так маникюр будет выглядеть очень неаккуратно. Кроме, того не следует сразу наносить на ноготки основной цвет. Сначала следует покрыть ногтевую пластину топом и базой, чтобы покрытие служило дольше и на нем не появились трещины.

Сушка

Особое внимание нужно уделить высушиванию ногтей после нанесения лака. Ведь чем процесс сушки будет дольше, тем лучше будет держаться маникюр. Причем сушить лак нужно после нанесения каждого слоя, выдерживая при этом не менее десяти минут. А вот слишком много слоев наносить не следует, так как потом лак начнет отслаиваться, да и вообще не сможет нормально подсохнуть.

Увлажнение кутикулы

Чтобы ногти выглядели ухоженными и аккуратными, очень важно хорошо увлажнить кутикулу. И лучше всего это сделать с помощью специальных масел, которые можно приобрести в косметических магазинах. Хотя вместо них можно использовать и обычное оливковое маслице, которое достаточно ежедневно наносить на кутикулу, чтобы она выглядела просто идеально.

Вода под запретом

После нанесения лака лучше всего высушить его под ультрафиолетовой лампой. В результате покрытие полимеризуется и станет прочным, но при этом оно будет очень чувствительно к температуре и влажности. Именно поэтому в течение суток после создания маникюра лучше отказаться от посещения сауны, бани и ванной, ведь в противном случае лак тут же слезет.

Отказ от подпиливания ногтей

Бывает так, что лак еще держится, но ногти начинают отрастать. И вот тут некоторые женщины совершают непростительную ошибку и начинают их подпиливать, чтобы они не выглядывали из-под края покрытия. Ведь в этом случае можно спилить и сам край гель-лака, в результате чего на маникюре появятся трещины.

Так что если хочется подпилить ногти, то лучше для этого отправиться в салон, где специалисты это сделают максимально качественно и не повредят маникюр.