ЕС назвал условия оказания финансовой помощи Грузии

Исполняющий обязанности постпреда Евросоюза в Грузии Джулиан Крамп заявил, что ЕС призывает грузинские власти выполнить обязательства по реформам, в том числе в судебной сфере, для будущих отношений между ЕС и Грузией. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Крамп таким образом прокомментировал решение Тбилиси отказаться от кредита в 75 млн евро.

При этом Крамп напомнил, что в прошлом году Грузия уже получила первую половину помощи в 150 млн евро, что предназначалось на борьбу с пандемией коронавируса.

Он сообщил, что вторая половина должна была поступить в Грузию до 30 сентября в случае выполнения Грузией своих обязательств.

«ЕС принимает во внимание обоснования правительства Грузии не требовать вторую часть макрофинансовой помощи», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что Грузия «не смогла достаточно выполнить условия получения макрофинансовой помощи, в частности, не повысила независимость и качество судебной системы».

По его словам, назначение судей Верховного суда проводилось без изменений в законодательстве, рекомендованных Венецианской комиссией. Не были гарантированы равные условия кандидатам на должности судей, сообщил Крамп.

Он добавил, что «Евросоюз готов поддержать реформы в Грузии, а выделение макрофинансовой помощи будет зависеть от прогресса в осуществлении основных реформ».

Ранее во вторник премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «с большой вероятностью» откажется от кредита ЕС объемом в 75 млн евро.

«Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от второй части этого транша», – сказал Гарибашвили журналистам.

По его словам, власти стараются уменьшить размер внешнего долга Грузии. Гарибашвили отметил, что данные 75 млн евро «не являются помощью или грантом». «Мы благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказывают нам», – сказал глава правительства.

Накануне власти Грузии сообщили, что благодаря экономическому росту аккумулировали дополнительно в бюджет 1 млрд лари (примерно 320 млн долларов). При этом премьер-министр назвал «трагедией» призывы экс-президента Михаила Саакашвили к ЕС о санкциях по отношению к Грузии. «Это саботаж, это вражеское отношение к своей стране», – сообщил глава правительства.

Между тем Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%. Сумма внешнего долга Грузии превышает 7,5 млрд долларов.

Ранее пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявлял, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Грузию подверг ее критике за не согласованное с оппозицией назначение судей Верховного суда.

Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть из девяти судей Верховного суда, оппозиция не принимала участия в голосовании.