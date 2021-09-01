 

Российская фигуристка Губанова решила выступать за сборную Грузии

01.09.2021, 3:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская фигуристка Анастасия Губанова, завоевавшая серебро финала Кубка России, будет выступать за сборную Грузии.

Российская федерация фигурного катания сообщила РИА «Новости», что отпустила Губанову еще в прошлом году.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе на испытательный срок.



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