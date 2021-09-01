Российская фигуристка Губанова решила выступать за сборную Грузии

Российская фигуристка Анастасия Губанова, завоевавшая серебро финала Кубка России, будет выступать за сборную Грузии.

Российская федерация фигурного катания сообщила РИА «Новости», что отпустила Губанову еще в прошлом году.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе на испытательный срок.