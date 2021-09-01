Российская фигуристка Губанова решила выступать за сборную Грузии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российская фигуристка Анастасия Губанова, завоевавшая серебро финала Кубка России, будет выступать за сборную Грузии.
Российская федерация фигурного катания сообщила РИА «Новости», что отпустила Губанову еще в прошлом году.
Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе на испытательный срок.
Смотреть комментарии → Комментариев нет