 

Мнение: Окончание эры крупных военных операций

01.09.2021, 3:06, Разное
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«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран» (с) Джо Байден

Некоторые склонны видеть в этом отказ США от вмешательство в дела других стран, что конечно же не так.
Речь идет сугубо о том, о чем и сказал Байден – отказе от крупных военных операций с целью переустройства других стран. Таких как агрессии против Ирака или Афганистана.
Все это не является новинкой для Байдена или демократов, они и ранее критиковали агрессии Буша-младшего за методологию переустройства, но не за идею. Просто с точки зрения Демократической партии, путь государственных переворотов и цветных революций более эффективен. И вот от них США разумеется отказываться не собираются, тем более, что это не "крупные военные операции", а скорее операции спецслужб с эпизодической поддержкой сил специального назначения.

Тем не менее, сама катастрофа в Афганистане завершила собой целый отрезок американской гегемонии и может рассматриваться как отправная точка той самой пресловутой многополярности. США после Афганистана будет куда как сложнее предъявлять претензии на мировую гегемонию за пределами традиционного пула своих вассалов и сателлитов. Что впрочем не означает, что США прекратят попытки прогнуть под себя Китай и РФ. Наоборот, кризис американской гегемонии обострит попытки США нанести серьезный урон основным конкурентам.

Источник: Colonel Cassad



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