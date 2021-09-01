 

Мнение: Скоро очень скоро

01.09.2021, 3:04, Разное
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В России осенью может начаться новый всплеск заболеваемости коронавирусом, заявил главврач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он предупредил, что в конце сентября — начале октября столкнутся сразу три фактора: сезонный грипп, COVID-19 и возвращение из отпусков.

«Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — считает Проценко.

Ну наконец-то, а то даже как-то удивительно, что пару недель нас никто не кошмарит и ужаснее исторических потуг Путина на тему времён библейских ничего не показывают. Нет, жив-здоров и невредим мальчик Вася Бородин.

Ждите, скоро из каждой розетки страны!

Источник: Эль Мюрид



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