Мнение: Скоро очень скоро

В России осенью может начаться новый всплеск заболеваемости коронавирусом, заявил главврач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он предупредил, что в конце сентября — начале октября столкнутся сразу три фактора: сезонный грипп, COVID-19 и возвращение из отпусков.

«Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — считает Проценко.

Ну наконец-то, а то даже как-то удивительно, что пару недель нас никто не кошмарит и ужаснее исторических потуг Путина на тему времён библейских ничего не показывают. Нет, жив-здоров и невредим мальчик Вася Бородин.

Ждите, скоро из каждой розетки страны!

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