“Четверолапое пополнение”. В Харькове нацгвардейцам передали пять щенков немецкой овчарки

“Четверолапое пополнение в семье кинологов Восточного ОТО!” – говорится в сообщении. Щенков, которые начали четырехмесячный курс подготовки, чтобы стать служебными собаками, зовут Той, Тедди, Тейлор, Триша и Симона. Собак отбирали офицеры-кинологи, и они принадлежат к лучшим рабочим линиям, которые только есть в Украине, отметили в Нацгвардии.

Фото: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України / Facebook

“Первый этап обучения продлится четыре месяца, но в целом это непрерывный процесс, который продолжается в течение всей жизни служебной собаки. Во время учебы мы за собакой наблюдаем и выясняем, где она сможет показать себя наилучшим образом. Наши собаки будут привлекаться на задачи по конвоированию, охране общественного порядка, выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил”, – рассказал начальник кинологической службы Восточного территориального управления подполковник Роман Башовый.

Фото: Sapronov Yuri / Facebook

Щенков познакомили с учениками харьковских школ и гвардейцами 5-й Слобожанской бригады.

Кинологи-гвардейцы воспользовались возможностью продемонстрировать навыки и умения своих взрослых подопечных. Собаки преодолевали препятствия, показывали свою выучку, терпение, смелость и ловкость, искали взрывоопасные устройства и другие запрещенные предметы.

Фото: Sapronov Yuri / Facebook

Фото: Sapronov Yuri / Facebook

Фото: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України / Facebook

https://www.facebook.com/ngu.east/posts/1376817936046284

“Год-полтора уйдет на тренировки, еще лет 6-7 они будут разминировать, конвоировать, находить взрывчатку и наркотики в зоне ООС, то есть на войне, и на улицах украинских городов”, – рассказал бизнесмен Юрий Сапронов. Щенков подарили военным он и предприниматель Александр Давтян, а лекарства и корм передала группа компаний “Сузір’я”.

По словам Сапронова, государство выделяет значительные средства на покупку щенков, “но на самых-самых лучших, которые стоят 1000+, не хватает”.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/posts/4230495206998470

Контекст:

В параде по случаю 30-летия независимости Украины в этом году от ГПСУ и Нацгвардии впервые участвовали кинологи с собаками.

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