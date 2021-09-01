 

Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках

01.09.2021, 2:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что американские военные, покидая Кабул, оставили там служебных собак.

«Военные США не оставляли собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, в том числе военных служебных собак, о которых сообщалось», – приводит его слова ТАСС.

Кирби написал, что на распространившихся в интернете фотографиях изображены животные организации Kabul Small Animal Rescue, которые не имеют отношения к ВС США.

Ранее американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.

Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).



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