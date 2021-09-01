Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт.

Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У РФ в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – отметил Расулмухамедов.

Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей.

Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии.

Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов.

В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен.

Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен.

Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы.

«Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов.

Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы.