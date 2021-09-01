В ЕС призвали не допустить волны мигрантов из Афганистана в Европу

Евросоюз не желает допускать возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи на уровне глав МВД.

«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», – цитирует заявление Совета ТАСС.

Также в Совете подчеркнули, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет проводиться точечно.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году.

Афганская диаспора в РФ получила согласие властей сьоагы на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.