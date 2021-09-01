Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.

«В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – говорится в сообщении на сайте офиса.

Отмечается, что во время встречи украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», – приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.