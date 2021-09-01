 

Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военных складах. Президент назначил нового главу Минобороны

01.09.2021, 1:04, Новости дня
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“Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее”, — написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4139848716138529&id=100003403233694

Новым главой Минобороны страны стал Мурат Бектанов, который до этого занимал должность первого заместителя – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана. Указ Токаева о назначении Бектанова опубликован 31 августа на сайте президента Казахстана.

О готовности уйти в отставку после взрывов боеприпасов в Жамбылской области Ермекбаев заявлял 27 августа на брифинге. Отвечая на вопрос корреспондента “Радио Азаттык”, глава минобороны сказал, что “в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку”. При этом он добавил, что окончательное решение примет руководство страны.

Контекст:

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области прогремели взрывы на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады, начался пожар.

Недалеко от части находятся три населенных пункта. Казахские спасатели сообщили об эвакуации 710 жителей.

По состоянию на 30 августа было известно о 15 погибших, сообщало “Радио Азаттык”.

29 августа объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи с инцидентом на арсенале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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