Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военных складах. Президент назначил нового главу Минобороны

“Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее”, — написал он.

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Новым главой Минобороны страны стал Мурат Бектанов, который до этого занимал должность первого заместителя – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана. Указ Токаева о назначении Бектанова опубликован 31 августа на сайте президента Казахстана.

О готовности уйти в отставку после взрывов боеприпасов в Жамбылской области Ермекбаев заявлял 27 августа на брифинге. Отвечая на вопрос корреспондента “Радио Азаттык”, глава минобороны сказал, что “в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку”. При этом он добавил, что окончательное решение примет руководство страны.

Контекст:

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области прогремели взрывы на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады, начался пожар.

Недалеко от части находятся три населенных пункта. Казахские спасатели сообщили об эвакуации 710 жителей.

По состоянию на 30 августа было известно о 15 погибших, сообщало “Радио Азаттык”.

29 августа объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи с инцидентом на арсенале.

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