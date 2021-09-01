Афганский экс-министр с удовольствием сменил пост на работу курьером в Лейпциге

Бывший министр связи Афганистана Сайед Саадат работает велокурьером доставки еды на вынос в Лейпциге. Ему нравится.

50-летний Сайед покинул Афганистан в 2020 году, пояснив, что сыт по горло правительственной коррупцией. Сам экс-министр рассказывал: близкое окружение президента, в отличие от него, было озабочено личной выгодой, он не мог выполнять их требования несмотря на давление через президента. Бросил всё, обосновался в Европе благодаря своему двойному афганско-британскому гражданству, но предпочел Германию. Хотя отсутствие знания немецкого воспрепятствовало продолжению карьеры. Не помогли ни пара оксфордских магистерских степеней, ни 23-летний опыт в 20 с лишним компаниях 13 стран, в том числе на посту главного исполнительного директора лондонского Ariana Telecom. Сайед уехал в Европу еще в юности и вернулся в Афганистан в 2016-м после приглашения занять пост в том министерстве, которое позже возглавил.

Теперь, если в Лейпциге загуглить пицца и суши доставка, привезти еду может недавний министр. Г-н Саадат работает в Lieferando, немецком подразделении Just Eat, 6 часов в день 7 дней в неделю за €15 в час, что почти покрывает €420 за аренду и прочие расходы. Перед работой г-н Саадат каждое утро занимается по 4 часа в школе немецкого языка. Бывший министр не видит в своей новой профессии ничего постыдного. Работа как работа. На нее есть спрос общества и кто-то должен это делать. Больше того: крутить педали бывшему представителю высшего звена офисного планктона просто нравится. Она помогает быть в хорошей форме, дарит новые знакомства и интересные разговоры, улучшает знание Лейпцига. Всё хорошо, только сердце бывшего министра продолжает болеть за родную страну – как при старом, так и при новом режиме.

inews.co.uk

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