В мире: Украина обвинила Россию в планах отобрать подарок Сталина

Маленький черноморский остров Змеиный внезапно оказался в центре большой украинской политики. Здесь раздает интервью Зеленский, тут же проходят учения ВСУ по отражению десанта условного агрессора. Бывший замглавы Генштаба и экс-министр обороны открыто обвиняют Россию в желании оккупировать островок. Чем известен и ценен этот скалистый клочок суши близ устья Дуная и почему о нем вспомнили в Киеве?

Бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что РФ якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.

Генерал-лейтенант запаса Романенко утверждает – этот небольшой остров размером 615 на 560 метров будет «лакомым кусочком» для России. Ведь захват Змеиного приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей, считает бывший замглавы Генштаба ВСУ. Романенко уверен: российские военные могут за сутки взять под контроль остров, после чего Украине «перекроют судоходство». «По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия», – рассказал Романенко в интервью РБК Украина.

В публикации подчеркивается, что экс-замглавы Генштаба ВСУ не понаслышке знаком со стратегической ситуацией в западных районах Черного моря. Будучи начальником штаба 49-го корпуса ПВО Украины в конце 1990-х, Романенко отвечал за размещение военного контингента на острове Змеином «и знает о его проблемах и уязвимых местах».

В частности, он указал – всего в 25 морских милях к востоку от Змеиного находится одна из буровых установок, которые до 2014 года принадлежали украинскому «Черноморнефтегазу», а сейчас – под российским контролем. По словам Романенко, именно в районе ближайшей к Змеиному буровой установки в 2017 году российский противолодочный корабль якобы обстрелял Ан-26 ВВС Украины.

Контроль над промежутком между островом Змеиным и буровыми вышками позволит РФ замкнуть «ворота» к украинским портам на Черном море, считает бывший замглавы украинского Генштаба. По словам Романенко, от нападения на Змеиный российских военных якобы останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.

С точки зрения военно-морской стратегии выкладки бывшего генштабиста Романенко выглядят нелепо, заметил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. «Романенко – из «сухопутчиков», был заместителем главкома ВСУ по воспитательной работе, – сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД. – У РФ нет необходимости в дополнительном контроле в западной части Черного моря. Мы и так контролируем то, что происходит именно в этой акватории».

Как бы то ни было, ВСУ, похоже, прорабатывают план обороны острова. Об этом сообщил Романенко, и это утверждение, в отличие от других его рассуждений, выглядит довольно правдоподобно – учитывая интерес первых лиц Украины к безлесному клочку земли.

9 августа Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки по Одесской и Николаевской областям посетил Змеиный. Именно здесь украинский президент дал большое интервью НВ.ua о своем любимом детище – проекте «Крымская платформа», там же делился планами возвращения «оккупированного» Крыма, создания к 2035 году мощного военного флота и т. п. Но в данном случае важно, что на Змеином Зеленский присутствовал на командно-штабных маневрах объединенных сил ВСУ.

Как сообщал сайт украинского президента, в ходе учений морские пехотинцы и группы спецназа при поддержке авиации «успешно противодействовали десанту условного противника, уничтожали вражеские суда». «Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», – объявил тогда Зеленский.

Версию того, что РФ вынашивает планы на стратегически важный Змеиный, продвигают и оппоненты Зеленского, которые критикуют его за недостаточный «патриотизм». В июле портал «Цензор.нет», близкий к окружению экс-президента Петра Порошенко, опубликовал комментарий экс-министра обороны Украины (в 2019-2020 годах) Андрея Загороднюка. Тот заявил, что с помощью развернутого в Черноморском регионе состава войск РФ имеет возможность захватить остров Змеиный в течение пяти-шести часов и в течение 10-12 часов нарастить силы для долгосрочного сдерживания плацдарма.

Загороднюк напомнил, что небольшой остров в 35 км от украинского побережья имеет не только военно-стратегическое, но и экономическое значение. «Речь идет о районе значительных залежей природного газа и нефти (по некоторым оценкам, это 10 млн нефти и 70 млрд кубометров газа)», – утверждал экс-глава военного ведомства, специалист по буровым установкам по основной специальности.

Основанием для алармистских заявлений Загороднюка стали довольно странные выводы экс-главы Минобороны Украины из статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский президент напомнил, что Румыния передала Змеиный в состав СССР в 1948 году, после чего остров стал частью УССР. В следующем предложении Путин отметил, что позже «в состав УССР была передана Крымская область РСФСР – с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм».

Бывший министр обороны Украины сделал вывод: если российский лидер упомянул полуостров Крым и остров Змеиный в одном контексте – значит, это «следует интерпретировать как заявленную цель дальнейшей силовой экспансии» Москвы.

В данном случае бесспорным является лишь то, что остров – бывшая территория Румынии, и именно Румыния, а не Россия, предъявляет на него претензии, заметил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Надо отметить, что несмотря на небольшой размер, остров напротив впадения Дуная в Черное море издревле привлекал внимание сопредельных государств и был предметом раздора.

В античные времена островок Змеиный, тогда известный как Левке – «Белый», контролировала греческая колония Ольвия (здесь даже был построен храм в честь Ахилла), позже здесь стоял римский гарнизон. В X веке Змеиный был на пути похода киевского князя Святослава против Византии, за устье Дуная и Белый остров воевал с турками молдавский господарь Стефан Великий. В XVIII столетии у острова, который тогда назывался Фидониси, произошло сражение османского и русского флотов. Только что созданная Севастопольская эскадра одержала первую победу над турками.

«Сейчас украинские политики могли вспомнить о Змеином в связи с недавно отмечавшейся годовщиной этой морской баталии»,

– предположил историк, бывший депутат горсовета Одессы Александр Васильев.

После победы над Османской Портой в войне 1828-1829 годов остров перешел Российской империи, Крымская война вернула Змеиный-Фидониси османам, а поражение турок в войне 1877-1878 годов передало остров Румынии – которая и владела им до высадки десанта Черноморского флота в 1944 году (де-юре – до соглашения СССР и Румынии от 1948-го и договора о госгранице, подписанного годом позже). По сути, небольшой, но стратегически важный остров стал одним из «подарков», которые Украинская ССР получила при Иосифе Сталине – наряду с Галичиной, Закарпатьем, Северной Буковиной и Южной Бессарабией.

В 1956-м на Змеином были размещены установки ПВО СССР и создана пограничная застава. А после распада СССР посткоммунистическая Румыния начала предъявлять независимой Украине уже упоминавшиеся претензии на Змеиный – точнее, на акваторию вокруг него.

«Бухарест официально опровергал статус этого клочка суши в качестве острова, румыны утверждали, что там нет постоянного населения, и настаивали, что это – не более чем скала», – отметил Васильев. Вопрос не праздный – если это неприспособленная для обитания скала, то континентальный шельф со всеми нефтегазовыми запасами отходит Румынии. Если же это остров, то вокруг него образуется исключительная экономическая зона Украины. «И Украине, чтобы отстоять островок, даже пришлось создать на нем специальную инфраструктуру, вплоть до почтового отделения», – рассказал Васильев. Несколько домов, построенных на Змеином, получили легальный статус – поселок Белое Килийского района Одесской области.

В 2004-м Румыния подала на Украину меморандум в Международный суд ООН. Пять лет спустя тогдашний президент Виктор Ющенко одержал пиррову победу – суд признал Змеиный островом и территорией Украины, но румынам досталось почти 80% спорного шельфа. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Змеиный для Украины – символ внешнеполитического поражения, ведь Румыния получила самые перспективные нефтегазовые участки. Как указал Гундаров, во время спора

«Россия как раз настаивала на том, что у Бухареста нет права на этот остров, что он принадлежит Украине».

Киев же сейчас платит РФ черной неблагодарностью, обвиняя Москву в агрессивных планах. По мнению Васильева, Украина обвиняет Россию в попытках забрать остров, поскольку киевский режим «не перестает «качать» тему различных версий российского вторжения». «Часто повторяемая информация о якобы агрессивных действиях РФ в Донбассе уже перестает восприниматься аудиторией, поэтому ньюсмейкерам приходится упражняться в оригинальных версиях «захватнических планов России», – отметил собеседник.

«Возможно, здесь у киевских спикеров возникли аллюзии на китайские планы создания искусственных островов для контроля Южно-Китайского моря, – рассуждает Васильев. – Гипотетическое обладание этим островом создает иную конфигурацию государственной акватории – если провести между Крымом и этим островом прямую линию, то можно было бы утверждать, что территориальные воды РФ распространяются на все пространство северного побережья Черного моря, а Украина оказывается как бы заперта». Но, подчеркнул собеседник, «это очень смелые военные построения».

Эти домыслы далеки от реальности, в свою очередь подчеркнул капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. «Блокада судоходства маловероятна. Змеиный располагается в 16 морских милях от материкового побережья, и РФ при всем желании не сможет перекрыть судоходство в этом районе. Все равно между материком и островом будет оставаться четыре морских мили, через которые смогут проходить корабли, – отметил военный эксперт. – Остров далеко находится от полуострова Крым и от основной российской территории. Содержать гарнизон и снабжать его будет довольно сложно, потому что он куда ближе к украинским берегам, чем к российским».

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