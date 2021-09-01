 

Захарова предложила свое название для Украины

01.09.2021, 0:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».



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