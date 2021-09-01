США отказались отменять санкции против талибов

Соединенные Штаты в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера», – указал Прайс, подчеркнув, что движения признано в США террористическим, передает ТАСС.

«Исходя из их действий, я ожидаю, что ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем», – отметил руководитель пресс-службы Госдепа США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не считает вопрос о признании представителей движения «Талибан» (запрещено в России) в качестве новых руководителей Афганистана требующим срочного решения. «Как и при любых других обстоятельствах, это (признание талибов) будет зависеть от определенных условий. Но нет никакой спешки [в вопросе признания талибов] для [американского] правительства и международного сообщества», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов работать с «Талибаном» (движение запрещено в России). В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане. В прошлый понедельник президент США Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будет зависеть от поведения самих талибов.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.