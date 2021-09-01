 

В Литве в ближайшие недели начнут делать третью прививку от COVID-19 всем желающим

01.09.2021, 0:10, Новости дня
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Она отметила, что третьей дозой будут прививать через полгода после получения второй.

По словам Шимоните, вакцинировать граждан Литвы третьей дозой препарата против коронавируса рекомендовал экспертный совет, который оценил полученные анализы на антитела в различных группах людей, привитых от COVID-19 в Литве первыми.

LRT подчеркивает, что в Литве с августа начали прививать третьей дозой небольшую группу иммунносупрессивных пациентов.   

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 необходимо вводить для иммунизации людей из групп риска.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в Литве хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получило 1,56 млн человек, более 1,24 млн – сделали две прививки. Согласно информации Еврокомиссии, население Литвы составляет почти 2,8 млн человек.

Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

В ВОЗ говорили, что пока изучают информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в Израиле, Германии, Бразилии и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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