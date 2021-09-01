“На этом языке говорят более 1,5 млрд человек”. Кулеба сообщил о новой языковой версии сайта Украины

“Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую. На китайском языке в мире говорят более 1,5 млрд человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире – приоритет Стратегии внешней политики”, – написал Кулеба.

Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://t.co/DCE8NEcszf

Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН.

Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики *

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2021

Официальный сайт Украины доступен также на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

Контекст:

В Украине сайт с информацией о стране запустили в январе, государство получило домен ukraine.ua. В основе сайта – визуальный бренд Ukraine NOW.

“Сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, иностранного бизнесмена и иностранного студента. Это все для того, чтобы обратить на Украину дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет”, – отмечал Кулеба.

Он говорил, что управлять сайтом будет Украинский институт МИД Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 10 мая 2018 года утвердил бренд Ukraine NOW (“Украина сейчас”). Бренд должен стать основой презентации Украины в мире.

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