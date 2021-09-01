 

“На этом языке говорят более 1,5 млрд человек”. Кулеба сообщил о новой языковой версии сайта Украины

01.09.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую. На китайском языке в мире говорят более 1,5 млрд человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире – приоритет Стратегии внешней политики”, – написал Кулеба.

Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://t.co/DCE8NEcszf

Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН.

Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики *

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2021

Официальный сайт Украины доступен также на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

Контекст:

В Украине сайт с информацией о стране запустили в январе, государство получило домен ukraine.ua. В основе сайта – визуальный бренд Ukraine NOW.

“Сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, иностранного бизнесмена и иностранного студента. Это все для того, чтобы обратить на Украину дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет”, – отмечал Кулеба.

Он говорил, что управлять сайтом будет Украинский институт МИД Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 10 мая 2018 года утвердил бренд Ukraine NOW (“Украина сейчас”). Бренд должен стать основой презентации Украины в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Байден указал на угрозу США от «заклятых врагов» «Талибана»

19.08 / В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

16.12 / Послы ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси – журналист

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

15.02 / Левитан вновь поздравит ростовчан с днем освобождения от фашистских оккупантов

11.12 / Смертельно опасных пауков обнаружили в российском регионе

25.05 / “Абсурдны и не заслуживают доверия”. Посла Беларуси вызвали в МИД Германии из-за объяснений белорусских властей причин посадки Ryanair

17.09 / В Великобритании заявили, что Франция бросает мигрантов на произвол судьбы

19.07 / Частную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей

22.03 / Эксперт оценил перспективы Трампа создать новую популярную соцсеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика