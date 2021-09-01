 

Министры обороны Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований. Зеленский назвал это новым этапом сотрудничества

01.09.2021, 0:10, Новости дня
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Документ подписали во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению американского президента Джо Байдена, уточнили в министерстве.

“Благодаря заключению [соглашения] развиваются международно-правовые основы для подписания контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере. Создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны”, – рассказали в Минобороны Украины.

Документ позволит протестировать вооружение и военную техники, научно-исследовательские работы и оценить их эффективность с использованием оборудования и технологий, которого нет в Украине.

“Украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны. Предусматривается продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО”, –  объяснили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Twitter подписание соглашения новым этапом в сотрудничестве двух стран в оборонной сфере.

“Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ”, – отметил глава государства. 

Новий етап у співпраці * і * в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

 

Контекст:

Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки  Украине противотанковых ракет Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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