Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран
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Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС.
Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане РФ и иностранцы.
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