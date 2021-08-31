Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС.

Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане РФ и иностранцы.