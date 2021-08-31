 

Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран

31.08.2021, 23:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗапросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС.

Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане РФ и иностранцы.



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