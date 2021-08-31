Мнение: О преступлении и наказании «юного Раскольникова», потрясшем СССР

Да, в своё время #история этого преступления и тем более наказания потрясла весь #СССР, несмотря на скудность официальной информации. Но её с успехом заменило «сарафанное радио». Жители огромной страны словно стали свидетелями самого известного романа Фёдора Достоевского. И оказались в шоке.

Кстати, когда там советские школьники проходили «Преступление и наказание»? Лет в 15? Ну вот и герой… хотя вообще неизвестно, открыл ли он эту книгу.

Получивший всесоюзную славу Аркадий Нейланд родился в городе на Неве лет на 80 позже своего литературного прототипа. Жила его семья этнических латышей бедно, отец вскоре сменился отчимом, родители пили, мальчик недоедал. На учёт в детской комнате милиции его поставили уже в возрасте семи лет. Он постоянно конфликтовал со сверстниками, подворовывал – неудивительно, что мать сдала 12-летнего Аркадия в интернат.

Оттуда он сбежал, добрался до Москвы, но его вернули в Ленинград. Трудному подростку помогли устроиться на работу, но на «Ленпищемаше» он не столько работал, сколько прогуливал и воровал. Милиция не знала, что с ним делать. А вот Аркадий знал. Он понимал, что в родном городе, где его все знали уже совсем не с лучшей стороны, будущего для него нет. И у подростка созрел план бегства в теплый Сухуми: по его представлениям, настоящая красивая жизнь была возможна только на юге (что в СССР отчасти соответствовало действительности).

Чтобы получить деньги на поездку, Аркадий Нейланд с подельником обворовали случайную квартиру, выбрав её из-за обитой кожей двери, что по их меркам было признаком достатка. Преступление было совершено за несколько дней до 15-летия Аркадия. Однако отпраздновать ему не удалось: хозяйка «не вовремя» вернулась домой, и мальчиков задержали сотрудники милиции. Они планировали наконец довести сорванца до уголовного наказания, однако Аркадию удалось бежать из-под стражи. Он уже знал, что делать, чтобы хозяева не смогли поднять тревогу.

Украв у родителей топор, Аркадий Нейланд вновь отправился в ту же самую квартиру 9 в доме №3 по Сестрорецкой улице. Представившись работником почты, он вошёл внутрь, включил на полную мощность находившийся в квартире магнитофон, после чего зарубил топором хозяйку, 37-летнюю Ларису Купрееву, и её трёхлетнего сына. Хорошенько подкрепившись на кухне, юный Раскольников собрал в сумку немудрёные советские ценности убитых, сфотографировал мёртвую женщину в непристойных позах (чтобы потом заработать на продаже фотографий) и поджёг квартиру для сокрытия улик.

Естественно, план не выгорел. Пожар удалось быстро потушить, а оставленные на месте преступления отпечатки пальцев были уже до боли знакомы всей ленинградской милиции. Парня объявили в розыск и задержали через два дня в Сухуми. Сложно сказать, каким местом мыслил юный убийца, ибо доказательств при нём было найдено множество: и пятна крови на одежде, и паспорт жертвы, и тот самый фотоаппарат.

После задержания Аркадий Нейланд сразу признал свою вину. На допросах он вёл себя уверенно, отчасти даже наслаждался моментом: похоже, впервые в жизни взрослые проявили интерес к его судьбе. Вроде бы жалел убитого ребёнка, но спокойно объяснял, что другого выхода не было. Подросток прекрасно знал, что ничего, кроме детской колонии, ему не грозит. По Уголовному кодексу РСФСР 1960 года несовершеннолетних можно было судить за особо тяжкие преступлоения. Но максимум наказания – 10 лет лишения свободы.

Однако суд решил иначе: 23 марта 1964 года, в нарушение всех законов, Аркадий Нейланд был приговорён к исключительной мере наказания – расстрелу. По слухам, на этом лично настоял тогдашний Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Верный сталинский ученик, он весьма творчески подходил к уголовному законодательству, считая целесообразность выше законности. Но, возможно, в данном случае не был так уж и неправ.

Так и не дожившего до 16-летия и получения паспорта Аркадия Нейланда расстреляли 11 августа 1964 года. После чего юные отечественные уголовники призадумались – малолетство перестало быть надёжной защитой. Чего, собственно, и добивались авторы приговора. В итоге волна подростковых преступлений в СССР резко пошла на убыль. То есть, Аркаша, проживший всю свою короткую жизнь впустую, хотя бы погиб с толком.

А вы как бы поступили с хладнокровным, дерзким и жестоким, но при этом несовершеннолетним убийцей?

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