Венеция творений

1 сентября фильм «Параллельные матери» Педро Альмодовара откроет Венецианский кинофестиваль, где покажут три российские картины: гид.

Этот год, пожалуй, самый урожайный для фестивального российского кино за всю его постсоветскую историю. Наши фильмы в программах всех главных киносмотров.

Россия в Венеции представлена в нескольких программах.

В основном конкурсе — триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

«Капитан Волконогов бежал»

Энкавэдэшнику Федору Волконогову, объявленному преступником, удается бежать до ареста. Тут-то и является вестник с того света, предупреждающий героя, что он попадет в ад, если не раскается. Ему теперь кровь из носу надо сделать доброе дело, получить прощение хотя бы одной живой души из тех, кого он гнобил.

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

В программе «Горизонты EXTRA» — фильм Владимира Битокова «Мама, я дома», ученика Александра Сокурова.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

«Мама, я дома»

Водитель автобуса Тоня ждет возвращения сына, отбывшего из родного Нальчика воевать в Сирию по контракту. Когда Тоне сообщают, что сын убит, она отказывается в это верить и в одиночку начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына.

Здесь также в одной из главных ролей Юра Борисов, а вместе с ним

Ксения Раппопорт и Александр Горчилин. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

В программе «Неделя критики» мировая премьера медитативной драмы Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

«Обходные пути»

История драгдилера Дениса, обитающего на окраинах Москвы. Дети носятся по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, активистка ненадолго замерла в одиночном пикете, а закладчик Денис пакует тайники. «Следуя за кладменом, фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления», — рассказывают создатели фильма. Их метод — реконструкция реальных фактов и событий.

В фильме заняты непрофессиональные актеры, многих из которых нашли на уличном кастинге. Это копродукция с нидерландской студией Dutch Mountain Film.

Кадр из фильма «Обходные пути»

Конкурс силится, сохранив уважение к традиционным кинематографическим ценностям, угнаться за новыми тенденциями и трендами времени, а заодно поддержать национальную кинематографию — пять итальянских картин в основном конкурсе (от эстетской Il Buco, рассказывающей о группе спелеологов, в 1961-м открывших вторую по глубине пещеру в мире, до фэнтези Freaks Out, истории четырех циркачей, пытающихся выжить в Риме во времена Второй мировой).

Социальное кино все чаще призывается отборщиками арт-форума. Помимо украинского «Отблеска» о войне в Донбассе, здесь польская соцдрама «Не оставлять следов» Яна П. Матушински о насилии советской системы, основанная на реальной истории молодого человека, ставшего свидетелем смертельного избиения друга в Варшаве 1980-х. «Событие» Одри Дивана — о бурной жизни французского студенчества 1960-х.

Жюри основного конкурса возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020-м «Оскар» за «Паразитов».

Наиболее любопытные фильмы конкурса

«Рука Бога»

Паоло Соррентино («Великая красота», «Последствия любви») снимал свой фильм для Netflix. Но участию в лояльном по отношению к платформам фестивале на острове Лидо это никак не мешает.

О чем: Главный герой — подросток Фабиетто Скизу. Жизнь встает с ног на голову, когда в город приезжает легендарный футболист Диего Марадона.

Действие фильма происходит в Неаполе 1980-х, родном городе Соррентино. По словам автора, это очень личная история, в ней в равных долях печаль и радость. В одной из главных ролей традиционно альтер эго режиссера Тони Сервилло.

«Сила собаки»

Мастерица психологического кино Джейн Кэмпион («Пианино», «Ангел за моим столом») экранизирует известный и воспетый критикой роман Тома Сэвиджа.

О чем: История, спутанная в клубок любви, ревности, борьбы двух братьев, живущих на ранчо в Монтане. Конфликт разгорается, когда Джордж (Джесси Племонс) тайно женится на местной вдове Роуз (Кирстен Данст). И родная кровь закипает ненавистью: его брат Фил (Бенедикт Камбербэтч) начинает нешуточную войну.

Это второй оригинальный проект Netflix в конкурсе.

«Спенсер»

Фильм Пабло Ларраина — байопик о принцессе Диане (Ларраин несколько лет назад снял фильм и о Жаклин Кеннеди). Действие картины происходит в течение трех рождественских дней в начале 1990-х, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.

О чем: Тот самый переломный момент, когда Диана решает развестись с принцем Чарльзом. В роли леди Ди — Кристен Стюарт.

В РФ фильм выйдет 5 ноября.

«Закат»

— очередная премьера каннского любимца, мексиканского автора Мишеля Франко («Дочери Абриль», «После Люсии», «Хроник», а совсем недавно мы увидели его актуальный триллер-антиутопию «Новый порядок», удостоенный в Венеции «Серебряного льва»).

О чем: Состоятельный гражданин пытается бросить жену во время отпуска в Акапулько. Снимались Тим Рот и Шарлотта Генсбур.

«Холодный расчет»

— триллер 75-летнего мэтра Пола Шредера, режиссера, сценариста «Якудзы», «Таксиста» и «Бешеного быка», вдумчивого теоретика кино.

О чем: Игрок и экс-военнослужащий Уильям Телл (Оскар Айзек) соглашается помочь приятелю Сирку (Тай Шеридан), одержимому местью. Здесь прошлое стоит поперек дороги настоящему. А покерный стол превращается ринг боев на выживание. И все же этой особый бой: главное в покере — сохранять хладнокровие, просчитывая ходы соперника.

Кадр из фильма «Холодный расчет»

«Официальный конкурс»

Испанская комедийная драма с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус.

О чем: Два знаменитых актера с разной манерой игры. На площадке им никак не понять друг друга. Приходится бизнесмену-миллиардеру, финансирующему проект, нанять известного режиссера. Ведь он хочет снять не просто блокбастер, но фильм, который оставит след в мировой истории кино.

Режиссеры — Гастон Дюпра и Мариано Кон. Это их шестая совместная работа.

«Утраченные иллюзии».

Режиссер Ксавье Джанноли замахнулся на святое — экранизацию masterpiece, самого длинного в «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака романа «Утраченные иллюзии». Его рискованное предприятие может поддержать мощный кастинг: Сесиль де Франс, Жерар Депардье и Ксавье Долан. В главной роли Бенжамен Вуазен.

«Отблеск».

Валентин Васянович — первый за последние 30 лет украинский режиссер, представивший фильм в основном конкурсе. В прошлом году в секции «Горизонты» была награждена его драма «Атлантида». Васянович учился в школе Анджея Вайды, был оператором Мирослава Слабошпицкого, он приверженец визионерского авторского кино, заряженного током времени.

О чем: События нового фильма происходят в Донбассе. Украинский хирург Сергей попадает в плен к российским военным. В плену сталкивается с адским, страшным и безразличным миром. После освобождения возвращается домой, пытается восстановить нормальную жизнь с дочерью и бывшей женой. Но ад уже внутри…

В Украине премьера запланирована на 2022 год. «У нас были консультанты, — говорит режиссер, — мы каждую позицию проверяли, и это сильно повлияло на сам сюжет. Например, нашим консультантом по теме «Изоляции» (тюрьмы в Донецке) был Станислав Асеев, который там отсидел два года».

«Потерянная дочь».

Это режиссерский дебют прекрасной актрисы Мэгги Джилленхол («Улыбка Моны Лизы», «Персонаж») — экранизация романа Элены Ферранте.

О чем: Пляжный отдых героини обещает быть безоблачным… пока не всплывают тайны из прошлого.

Снимались: Оливия Колман, Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард и Пол Мескал.

«Мона Лиза и кровавая луна»

— фэнтези-триллер Аны Лили Амирпур (ее антиутопия «Плохая партия» о любви каннибалов была удостоена в 2016-м спецприза жюри).

О чем: Из психлечебницы в Новом Орлеане сбегает девочка с необычными и небезопасными особенностями. Но кино Амирпур не о безумном человеке, а о безумном мире, извращенной реальности. В ее фильмах самым большим антагонистом является государственная система — как она навязывает нам определенное поведение и в конечном итоге влияет на то, как мы видим друг друга и где мы находимся.

Кадр из фильма «Мона Лиза и кровавая луна»

«Параллельные матери»

Картина Педро Альмодовара, которая открывает фестиваль, — претендует на «Золотого льва».

О чем: Альмодовар возвращается к любимой теме материнства. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис (Пенелопа Крус) — мастеровитый фотограф, Ана (Милена Смит) — запутавшаяся тинейджерка. Обе одиноки, не планировали детей… рожают в один день. Случайная встреча превратится в странную крепкую связь, меняющую вектор жизни.

«В Madres paralelas, — говорит режиссер, — я возвращаюсь в женскую вселенную, обращаюсь к темам семьи и говорю о важности предков и потомков. В моей фильмографии присутствует много материнских образов, но те, которые я покажу в этой истории, очень отличаются». Тема материнства в его кино заметно изменяется. И сегодня, по его признанию, его вдохновляют «несовершенные матери», благо реальность дает богатый материал для размышлений над этой проблемой.

Это седьмая совместная работа классика с Пенелопой Крус. Их вдохновенный союз получил крещение в «Живой плоти» 1997 года. Потом были «Все о моей матери» (1999), «Возвращение» (2006), «Разомкнутые объятия» (2009), «Я очень возбужден» (2013), «Боль и слава» (2019).

Кадр из фильма «Параллельные матери»

«Носорог»

В секции «Горизонты» криминальная драма «Носорог» Олега Сенцова, задуманная им еще до заключения.

О чем: Дикие девяностые. Бандит по прозвищу Носорог попадает в тиски криминального мира. Прототипом героя фильма стал один из друзей режиссера. Его сыграл общественный активист, в прошлом член Национального корпуса, ныне основатель молодежного движения «Гонор» Сергей Филимонов.

«Последняя дуэль»

Среди громких венецианских премьер — средневековая эпопея Ридли Скотта («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор») «Последняя дуэль». Сценарий основан на книге Эрика Джагера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции».

О чем: Джагер, профессор средневековой литературы, описывает дела давно минувших дней как очевидец. Эпоха Столетней войны. Лучшим друзьям Жану де Карружу (Мэтт Дэймон) и Жаку Ле Гри (Адам Драйвер) суд приказывает драться насмерть после того, как Карруж обвиняет Ле Гри в изнасиловании своей жены…

«Дюна»

Именно в Венеции состоится и долгожданная мировая премьера фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнёва, отложенная из-за пандемии.

О чем: Это первая часть экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта, одного из самых популярных фантастических произведений ХХ века. В репортажах со съемок журналисты с восхищением описывали сногсшибательные декорации, захватывающие битвы между мыслящими машинами и людьми.

В России, к радости фанатов, фильм выходит сразу после мировой премьеры — 16 сентября.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

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