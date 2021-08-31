В Израиле предлагают новый способ омоложения организма

Ученые из израильского института Техниона предлагают использовать В-клетки для омоложения организма человека. Как отмечают специалисты, над решением данной проблемы сегодня работает множество научных учреждений в разных странах мира. Уже достигнуты и определенные успехи. Однако универсальное средство для омоложения так и не найдено.

Именно поэтому не стоит ожидать появления каких-то революционных средств, которые в разы увеличат среднюю продолжительность жизни человека, уточняют ученые.

И все же израильские специалисты обращают внимание на благотворное воздействие В-клеток. Лимфоциты данной группы помогают побороть инфекционные заболевания. Использование их для омоложения также позволяет достичь неплохих результатов.