Мнение: Коротко по Афганистану. 31.08.2021

Коротко по развитию событий в Афганистане.

1. После ухода США Талибан захватил в аэропорту Кабула огромные трофеи. 77 самолетов и вертолетов и более 200 различных бронеавтомобилей, МРАПов, грузовиков, пикапов, а также боеприпасы, стрелковое оружие и выведенную из строя систему ПВО C-RAM. По уверениям Пентагона, значительную часть техники вывели из строя перед отступлением, так что талибам придется повозиться (с помощью Пакистана конечно же), чтобы часть трофеев привести в рабочее состояние.

2. Также США бросили в аэропорту десятки американских служебных собак, оставив их на милость талибам. Зоозащитники в США бьют тревогу и требуют от Пентагона принять меры по спасению животных, заявляя, что бросать служебных собак это все равно как бросать своих солдат.

3. С учетом погибших при ракетном ударе по Кабулу и расстрелянных во время теракта 26 августа, США пред уходом убили как минимум 70 мирных афганцев.

Такая вот кровавая точка от благодетелей Афганистана.

4. Талибан взяв под полный контроль аэропорт Кабула объявил, что через несколько дней (возможно, уже с выходных или следующего понедельника) аэропорт Кабула возобновит свою обычную деятельность. Все обладатели легальных виз смогут в обычном порядке покинуть Афганистан после прохождения паспортного и таможенного контроля. Талибан готов к переговорам с крупными авиакомпаниями на предмет восстановления обычного режима авиасообщения.

5. На фоне вялых боевых действий в Панджшере, продолжаются переговоры Талибана с повстанцами не признающими новую власть. Судя по заявлениям Масуда, де-факто они торгуются об условиях почетной капитуляции, которая сохранит за ними некий кусочек легальности в мире Исламского Эмирата Афганистан. Талибан чувствует свою силу и предлагает панджшерским сидельцам лишь символические уступки, без возможности фактического влияния на ситуацию в Афганистане. Поэтому в Панджшере упорствуют, угрозая Талибану развязыванием новой войны, которая может подорвать стремления Талибана к стабилизации и легальности. Но как представляется, тут есть только два исхода – либо сдача на почетных условиях, либо Талибан просто зачистит Панджшер, а Масуда и Салеха либо убьют, либо повесят. В Кандагаре уже опробовали практику повешения на вертолетах, с использованием "Блэк Хока".

Трансляция по Афганистану по ссылке https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

—