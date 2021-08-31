Morgenshtern: В Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке

На вопрос журналиста, любит ли он Украину, 23-летний музыкант ответил: “Обожаю! Я бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове”.

На уточняющий вопрос, какой из городов ему понравился больше всего, Morgenshtern заявил, что ему в принципе нравится вся Украина, особенно ее жители.

“Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. То, что люди у вас добрые, душевные, без агрессии… Я не знаю, как это получилось. Хотя, возможно, догадываюсь”, – отметил рэпер.

Он предположил, что причина, почему россияне так отличаются от украинцев, в том, что с ними достаточно жестко обращались и обращаются так до сих пор.

“В России всю жизнь людей – не вот их [показывает наверх, имея в виду власть], а людей! – всю жизнь …бали и …бут до сих пор. У вас, видимо, такого нет. Но у вас люди все такие добрые. Вот как раз “Новый мерин”, мой клип, который вы…бал все, сняли украинцы”, – рассказал Morgenshtern.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

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