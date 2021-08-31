В Минобразования назвали регионы с самым низким уровнем вакцинации педагогов от COVID-19

“В последнее время, к сожалению, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. И это печальное известие. Останутся ли учебные заведения работать в очном режиме, без преувеличения, зависит от каждого из нас. От сознательного отношения к своему здоровью и соблюдение рекомендаций Минздрава каждого отдельного учителя, преподавателя, студента и родителей наших учеников”, – написал Шкарлет.

Он призвал сделать прививку “всех, кто планирует вакцинироваться, но еще не успел этого сделать”. Шкарлет считает обоснованным требование Минздрава о наличии в учебных заведениях 80% провакцинированных сотрудников.

“По данным областей, уже сегодня порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирская и Киевская области (с учетом тех, кто получил и пока одну, и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области”, – отметил министр.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из “зеленой” зоны, то есть попадания в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко, в дошкольных учреждениях привиты против коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.

“Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в “оранжевой” зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно”, – добавил чиновник.

Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап иммунизации от COVID-19: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 5,36 млн человек, всего было сделано 9,08 млн прививок.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Последний раз его продлевали до 1 октября. С 17 июня Кабинет Министров установил в Украине “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замглавы Минздрава Игорь Кузин. В Украине, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что этот штамм становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период. Кузин прогнозирует, что из-за ухудшения эпидемической ситуации уже в ноябре локдаун могут ввести по всей Украине.

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