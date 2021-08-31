 

Детям показали представление «Смерть п***м»

31.08.2021, 22:12, Разное
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В Ярославле в честь 20-летия военно-патриотического клуба «Десантник» актеры показали детям выступление «Смерть п***м [гомосексуалам]». Об этом сообщает портал 76.RU.

Мероприятие прошло в Дворце культуры имени Добрынина. «Актеры на сцене подхватили одного из своих товарищей на руки, положили на него декорацию белого кирпича с надписью «Смерть п***м» и разбили его кувалдой», — говорится на портале.

Фото: Тарас Сидорин / 76.RU

Руководитель клуба «Десантник» Андрей Палачев не увидел ничего предосудительного в поступке воспитанников и не планирует их наказывать.

«Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. П***м вообще в РФ делать нечего», — прокомментировал Палачев.

«Они просто «дырявых» не любят, я таких тоже не люблю, — подчеркнул руководитель клуба. — Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся п***я».

Руководители ярославского Дворца культуры выразили возмущение произошедшим. По словам директора Игоря Дербина, на мероприятии присутствовали маленькие дети, и члены патриотического клуба «своим поступком наложили тень на меня, на себя, на учреждение». Руководство Дворца культуры на данный момент «разбирается в ситуации и пытается минимизировать негативные последствия».

«Я думаю, что в дальнейшем дорога сюда им заказана», — пояснил Дербин.

Портал 76.RU опубликовал документ, согласно которому глава клуба «Десантник» Андрей Палачев был ранее дважды осужден за преступления против жизни и здоровья — нанесение побоев (ст. 116 УК) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК).

В прошлом году клуб «Десантник» подавал заявку на получение президентского гранта более 2 млн рублей. Согласно информации на сайте конкурса, клуб занимается формированием у детей «готовности к сознательному выбору профессии в военных специальностях». Одна из главных целей организации — военно-патриотическое воспитание и «повышение статуса военнослужащего и престижности воинской службы» среди молодежи. В гранте клубу отказали.

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Источник: Новая газета



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