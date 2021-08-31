Lotus выпустит два кроссовера и четырехдверное купе до 2026 года

Британский автомобильный бренд Lotus готовится к выходу новых четырех моделей.

Известно, что серийное производство транспортных средств будет осуществляться на китайском заводе в городе Ухань. Предполагается, что первый выход моделей состоится уже в следующем году, однако точная дата выхода пока умалчивается производителем. Первым на рынок выйдет новый внедорожник Lotus под названием Type 132. Кроме того, покупателям будут доступны купе и кроссовер.

Предполагается, что все модели получат электрическую силовую установку. Приобрести новый внедорожник Type 132 станет возможным в 2022 году. Уже к 2024 году продемонстрируют новый семейный кроссовер, подробности о котором пока умалчиваются.