 

Lotus выпустит два кроссовера и четырехдверное купе до 2026 года

31.08.2021, 22:06, Новости дня
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Британский автомобильный бренд Lotus готовится к выходу новых четырех моделей.

Известно, что серийное производство транспортных средств будет осуществляться на китайском заводе в городе Ухань. Предполагается, что первый выход моделей состоится уже в следующем году, однако точная дата выхода пока умалчивается производителем. Первым на рынок выйдет новый внедорожник Lotus под названием Type 132. Кроме того, покупателям будут доступны купе и кроссовер.

Предполагается, что все модели получат электрическую силовую установку. Приобрести новый внедорожник Type 132 станет возможным в 2022 году. Уже к 2024 году продемонстрируют новый семейный кроссовер, подробности о котором пока умалчиваются.



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