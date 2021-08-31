 

Диетологи назвали три вида чаях для употребления перед сном

31.08.2021, 21:58, Разное
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Эксперты по диетологии рассказали, какие виды чая лучше выбрать для употребления перед сном. Правильно подобранный напиток не только расслабит на ночь, но и укрепит организм.
Улучшить сон и сделать более комфортным ночной отдых, можно прибегнуть к правильному питанию. Так, для употребления перед сном не подходит обычный черный чай. Специалисты по диетам советуют выпивать перед сном чашечку имбирного чая. Он улучшит пищеварительный процесс, освободив желудок от употребленной пищи и тем самым сняв тяжесть, а также предотвратив расстройство. Кроме того, эта пряность избавит от вздутия живота, что позволяет применять его вместо лекарств.

Также полезен в вечернее время чай из перечной мяты, он также благотворно влияет на желудок и кишечник. По словам доктора медицинских наук Эми Шварц, также эта травка предотвращает желудочные спазмы, а также сокращение мускулов живота. Пациенты с синдромом раздраженного кишечника следует обратить особенное внимание на мяту. Чашка гарячего напитка поможет расслабиться и успокоит ЖКТ.

Любимый чай Эркюля Пуаро, ромашковый, тоже необходимо включить в меню на ужин. Бело-желтый цветок хорошо успокаивает и придает расслабление. Кроме того, растение богато пробиотиками, которые важны для здоровой микрофлоры кишечника. Поэтому пить ромашку полезно и для релаксации, и для предотвращения запоров. Кроме того, перечисленные чайные напитки укрепляют иммунную систему, уменьшают воспалительные процессы. Диетологи также напоминают и об их способности таких чаев для сосудов и сердца.

Источник: profile.ru



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