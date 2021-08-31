 

Политолог объяснил, почему талибы назначили правительство только поле ухода войск США

31.08.2021, 21:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Талибы до сих пор не объявляли состав нового правительства, поскольку не хотели давать американцем повода задержаться», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Андрей Кортунов. Ранее стало известно, что места в новом правительстве Афганистана получат только талибы.

«Была информация, что Вашингтон попытается поддержать оппозицию и не уходить, пока другим политическим силам не будут гарантированы места в правительстве. А теперь американцев нет, соответственно будут разбираться сами», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Оппозиция в Панджшерском ущелье утверждала, что готова сложить оружие, только если талибы (Талибан – запрещенная в РФ организация) пойдут на формирования коалиционного правительства. Но «Талибан» счел такой ход слишком большой уступкой. В каком-то смысле талибы повторяют большевистскую тактику узурпации власти», – напоминает Кортунов.

Как и большевики в свое время, талибы уверены, что на волне своего успеха смогут подавить сопротивление и единолично сформировать правительство. «Коалиционным правительство могло бы стать только в случае, если бы новый режим столкнулся с каким-то реальным сопротивлением. Однако вряд ли даже сами талибы надеются долго управлять «Эмиратом» в одиночку», – полагает он.

«На какое-то время у «Талибана» будет практически вся полнота власти, насколько в такой стране это вообще возможно. Но лишь на время. Удерживать власть долго у них не получилось даже в 90-е, а теперь тем более не получится», – уверен аналитик.

Как ожидается, состав нового правительства Афганистана будет объявлен в пятницу, но уже во вторник РИА «Новости» со ссылкой на источник в рядах талибов назвало фамилии ключевых министров: сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд станет министром обороны «Эмирата», сын одного из лидеров боевиков Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани возглавит МВД, а глава политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар получит пост министра иностранных дел. При этом руководитель движения Хибатулла Ахундзада может стать верховным лидером страны, информирует News18 – подразделение телеканала CNN.

По данным СМИ, талибы намерены частично использовать иранскую модель: верховный лидер будет главой «Эмирата», а также политическим и религиозным авторитетом, которому будет подчиняться руководитель исполнительной власти.

В ночь на вторник Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Кабула. Пентагон объявил о завершении всей военной кампании в Афганистане. При этом, как отмечала газета ВЗГЛЯД, американцы – хотели они того или нет – серьезно усилили «Талибан», оставив боевикам колоссальное количество современного и очень дорогого оружия. Талибам досталось 75 тыс. машин, 200 самолетов и вертолетов (тех же «Черных ястребов» у Афганистана, по словам конгрессмена Джима Бэнкса, теперь больше, чем у 85% стран мира), 600 тыс. стволов стрелкового оружия, а также приборы ночного видения, бронежилеты, медицинское оборудование. По данным Бэнкса, Пентагон оставил оружия более чем на 85 млрд. долларов.

Не исключено, что оставленный Пентагоном колоссальный «подарок» стал одной из причин решения талибов атаковать Панджшер – последнюю неподконтрольную им провинцию. Там во вторник вспыхнули ожесточенные бои на перевале Хавак, сообщал «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.

По словам Кортунова, без помощи Пентагона удержать провинцию будет очень трудно, а если же США все же вмешаются, то конфликт выйдет на другой уровень. «Вмешательство грозит американцам терактами «Талибана» за пределами афганской территории. Поэтому интересно последить, будут ли в Вашингтоне защищать Панджшерское ущелье или позволят талибам ликвидировать этот очаг сопротивления», – отметил политолог.



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