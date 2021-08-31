Зеленский начал переговоры в Пентагоне

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как информирует РИА «Новости», украинский кортеж из трех машин был встречен почетным караулом на ступенях Пентагона, после чего Зеленский и Остин проследовали в здание, трансляцию вел сайт C-SPAN.

Сообщается, что Зеленский выразил надежду подписать в США три «оборонительных» соглашения.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.