 

Зеленский начал переговоры в Пентагоне

31.08.2021, 21:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский проводит встречу в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как информирует РИА «Новости», украинский кортеж из трех машин был встречен почетным караулом на ступенях Пентагона, после чего Зеленский и Остин проследовали в здание, трансляцию вел сайт C-SPAN.

Сообщается, что Зеленский выразил надежду подписать в США три «оборонительных» соглашения.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.



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