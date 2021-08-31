 

При нападении террористов в Дераа погибли четверо сирийских военных

31.08.2021, 21:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ провинции Дераа отмечается обострение обстановки, в результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военных, еще восемь получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка. Погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения», – приводит слова замруководителя Центра ТАСС.

По имеющимся у контр-адмирала данным, в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий, в провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Кулить.

Напомним, в конце июля сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в южной провинции Дераа.



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