 

Мнение: Как США захватили Ирак в 2003 году

31.08.2021, 21:42, Разное
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Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное агрессии США против Ирака в 2003 году.
Данная война стала квинтэссенцией американской военно-политической гегемонии, когда некоторые всерьез считали, что смешные прогнозы Фукуямы сбываются. Впрочем, "американский век" оказался на удивление короток и зерна будущего кризиса американской всемирной гегемонии засеивались именно в ту скоротечную и победоносную для американцев войну.

Тайм-коды:

00:00- Введение
02:53 – Предыстория войны
14:09 – Армия Ирака
23:11 – Почему армия США сильнейшая в мире
27:07 – Подготовка к вторжению
37:33 – Начало войны. Вторжение
45:08 – Битва за Эн-Насирию
53:08 – Блицкриг по-американски
56:10 – Знаменитая атака "Апачей"
1:02:09 – Оперативная пауза
1:04:32 – Наступление на Багдад
1:09:23 – Штурм Багдада
1:15:04 – Окончание войны
1:16:09 – Про спецназ США
1:17:42 – Потери, итоги и уроки

Источник: Colonel Cassad



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