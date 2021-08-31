Мнение: Как США захватили Ирак в 2003 году
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное агрессии США против Ирака в 2003 году.
Данная война стала квинтэссенцией американской военно-политической гегемонии, когда некоторые всерьез считали, что смешные прогнозы Фукуямы сбываются. Впрочем, "американский век" оказался на удивление короток и зерна будущего кризиса американской всемирной гегемонии засеивались именно в ту скоротечную и победоносную для американцев войну.
Тайм-коды:
00:00- Введение
02:53 – Предыстория войны
14:09 – Армия Ирака
23:11 – Почему армия США сильнейшая в мире
27:07 – Подготовка к вторжению
37:33 – Начало войны. Вторжение
45:08 – Битва за Эн-Насирию
53:08 – Блицкриг по-американски
56:10 – Знаменитая атака "Апачей"
1:02:09 – Оперативная пауза
1:04:32 – Наступление на Багдад
1:09:23 – Штурм Багдада
1:15:04 – Окончание войны
1:16:09 – Про спецназ США
1:17:42 – Потери, итоги и уроки
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет