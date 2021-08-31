Мнение: Как США захватили Ирак в 2003 году

Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное агрессии США против Ирака в 2003 году.

Данная война стала квинтэссенцией американской военно-политической гегемонии, когда некоторые всерьез считали, что смешные прогнозы Фукуямы сбываются. Впрочем, "американский век" оказался на удивление короток и зерна будущего кризиса американской всемирной гегемонии засеивались именно в ту скоротечную и победоносную для американцев войну.

Тайм-коды:

00:00- Введение

02:53 – Предыстория войны

14:09 – Армия Ирака

23:11 – Почему армия США сильнейшая в мире

27:07 – Подготовка к вторжению

37:33 – Начало войны. Вторжение

45:08 – Битва за Эн-Насирию

53:08 – Блицкриг по-американски

56:10 – Знаменитая атака "Апачей"

1:02:09 – Оперативная пауза

1:04:32 – Наступление на Багдад

1:09:23 – Штурм Багдада

1:15:04 – Окончание войны

1:16:09 – Про спецназ США

1:17:42 – Потери, итоги и уроки

—