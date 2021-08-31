Мнение: Смерти в авиакатастрофах, строитель «Дороги жизни» и разруха на американских базах

1. Несмотря на некоторый всплеск авиапроисшествий за последний месяц, общий тренд на снижение числа авиакатастроф в России и связанных с ними смертей продолжается. Ни о каком возвращении к пиковым значениям 1970-х, 1980-х и 1990-х годов речи и близко не идёт. Соответствующую статистику приводит коллега genby:

https://genby.livejournal.com/941070.html

Если же взять конкретно период с конца июля по конец августа, то в США, Нидерландах и Канаде за это время произошло больше авиакатастроф, чем в России, тогда как в Германии почти столько же:

https://genby.livejournal.com/941832.html

2. Интересный факт: один из строителей Транссиба, в частности знаменитой Кругобайкальской железной дороги, инженер Александр Ливеровский, принял впоследствии важное участие в проектировании и обустройстве Дороги жизни в блокадный Ленинград:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливеровский,_Александр_Васильевич

Во Временном правительстве Ливеровский стал последним министром путей сообщения и оказался в числе тех, кого свергли большевики во время Октябрьского переворота. При советской власти инженер продолжил свою карьеру – видимо, потому, что в 1900-х годах помогал ссыльным большевикам и укрывал Феликса Дзержинского у себя на квартире: за это Дзержинский, став наркомом путей сообщения в 1921 году, сделал Ливеровского своим советником.

После смерти Дзержинского, в 1933-1934 годах, профессора Ливеровского дважды арестовали и долгое время продержали в тюрьме по обвинению во вредительстве, с целью заставить его дать ложные показания на бывших эсеров. Впрочем, это был ещё не 1937 год, дело рассыпалось и всё обошлось благополучно.

Между тем, ещё задолго до революции этот буржуазный министр-«вредитель» активно внедрял инновации в строительном деле и заботился о простых рабочих:

http://irkipedia.ru/content/liverovskiy_aleksandr_vasilevich

Инженер путей сообщения А.В. Ливеровский был пионером в вопросе практического применения электричества в железнодорожном строительстве. Он, как и другие инженеры, ожидали большого экономического эффекта от внедрения электричества в строительные работы.

В средней части участка, в пади Колокольной, под руководством А.В. Ливеровского была построена паровая электростанция. При кажущейся сегодня простоте решения этого вопроса, А.В. Ливеровскому требовалось не только проявить изобретательность в рациональном расположении оборудования, но и столкнуться с трудностями природного характера. Электрическая станция вырабатывала ток высокого напряжения, поступавший на 9 км в обе стороны и трансформировавшийся на местах до 220 в. Это позволило запустить в действие электрические перфораторы, установить в тоннелях вентиляционные установки, а на берегу Байкала электронасосы для подачи воды. Особо следует отметить, что Ливеровский одновременно с механизацией труда, решил вопрос о применении электрического тока для бытовых целей, в частности для освещения. По распоряжению Ливеровского электрическое освещение было проведено в контору и в бараки рабочих. Несомненно, в этом проявилась его забота об улучшении быта строителей.

3. Как верно заметил Лукреций, сладостно наблюдать с берега за бедствиями, претерпеваемыми другими в открытом море, где бушуют гонимые ветром волны. Военные базы США постепенно разваливаются, инфраструктура армии приходит в упадок:

https://expert.ru/2021/08/25/amerikanskiye-voyennyye-bazy-medlenno-razvalivayutsya/

Военной инфраструктурой, пишет «Бизнес Инсайдер», пренебрегали много десятилетий. Например, именно из этой статьи расходов военного ведомства по распоряжению Дональда Трампа не так давно взяли 8 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Поэтому не приходится удивляться, что сейчас экономисты Пентагона оценивают дефицит средств, необходимых для ремонта и содержания военной инфраструктуры в надлежащем виде, как минимум в 135 млрд долларов.

Генералы указывают на то, что все последствия такого пренебрежительного отношения сейчас даже трудно оценить, потому что на поверхности только самые вопиющие и заметные. Например, хранение новейшей техники, стоящей многие миллионы, в устаревших и полуразрушенных зданиях и сооружениях приводит к многочисленным поломкам и, естественно, снижает боеспособность ВС США. Или еще: сегодня только один док, даже не говоря о его состоянии, подходит по размерам для нахождения в нем авианосцев класса «Форд».

Кстати, именно из-за дефицита доков ремонт военных кораблей в последние годы постоянно откладывался. В результате через несколько лет более полусотни их просто не смогут выйти в море, что приведет к одномоментному резкому снижению численности ВМФ США и самым негативным образом отразится на его боеспособности.

В Европе, тем временем, американские военные по-мелкому пакостят России. Вместо того, чтобы модернизировать свои базы (или просто свернуть их), Пентагон решил отказаться от закупок российских энергоресурсов:

https://lenta.ru/news/2021/08/27/pent/

Похоже, теперь американские морпехи будут греться зимой без российского газа: при помощи солнечных панелей или ветряков.