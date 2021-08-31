Новый избранник Ксюнделя – Личное мнение

Вместо того, чтобы после развода посвятить жизнь воспитанию и счастью детей, Ксюндель Омарова изображает из себя самую желанную женщину в танце.

Смотрится это смешно и жалко. Особенно под заголовками, что «Ксению Бородину застукали вместе с новым избранником»:

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Видео: Телеграм

Серьёзно? Про «случайно застукали» и не говорю, но — «избранник»? То есть, новый папочка теперь уже двум детишечкам?

Удивительная профессиональная деформация: с бревна лобного места — сразу в домик.

Сорокалетняя баба после двух разводов никак не в состоянии успокоиться. Гори всё синим пламенем, но нужен Гриша-Эрик!



Мы — за отношения. А вы? Фото: Соцсети

Очередной успешный бизнесмен — это тот, у которого в Ереване шашлычная? Или это новый избранник? Не успеваю следить за знакомыми подруги Ксюшки, которую она косплеит.

А потом — всё по накатанной. Мужа в Турцию три раза за лето вывези, а сумочку купить не на что. Чтобы быть не хуже других — бегом на Дубровку. И красивая картинка сомнительных отношений в Эскортограме — смотрите, я в очередной раз счастлива, как Диденко-Самойлова.

Тьфу.

Ксюш, я тебе дельный совет сейчас дам — ну их, этих Гриш-Миш в задницу! Поживи уже для себя — в своё удовольствие. Займись девочками — они ведь вырастут скоро. Лови момент счастья с ними, самой с собой, а не хватайся за очередные штаны!

Это ведь так здорово, когда ты не половинка, а целая.

Согласны?

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