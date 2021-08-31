Сивохо, народные депутаты и общественные деятели предложили альтернативный план реинтеграции Донбасса

“Больше полугода длилась работа над этим документом, и до сих пор она продолжается. Мы проводили обсуждения в первую очередь с жителями подконтрольной территории на Донбассе, в ближайшее время с этой же целью собираемся поехать в Центральную и Западную Украину. Сейчас я обращаюсь ко всем народным депутатам, которым небезразлична судьба Донбасса: поддержите альтернативный законопроект платформы! Не имеет значения, он “ваш” или “наш”. Имеет значение то, какие смыслы в нем заложены: “Вернем людей, а с ними – и территории!” Законопроект Минреинтеграции написан с точки зрения победителей в войне. Давайте ответим на вопрос: кого мы должны побеждать? Своих же граждан, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения? Так мы все-таки за деоккупацию или за реинтеграцию? Пора уже определиться!” – цитирует НППЕ своего лидера Сергея Сивохо.

Авторы документа отметили, что документ является альтернативным законопроекту Министерства реинтеграции “Об основах государственной политики переходного периода”.

“Наш законопроект – единственная адекватная альтернатива правительственному. Главное преимущество – вовлеченность в его написание жителей Донбасса. Вместе мы собрали и систематизировали сотни предложений, заложили в основу компромисс, прописали реальную дорожную карту, которая поможет вернуть людей, а затем и территории. Будет очень разумно, если парламент поддержит именно нашу версию законопроекта. Это поможет приблизить мир на Донбассе, а не войти в новую фазу напряженности и противостояния”, – заявила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

В НППЕ сообщили, что проект закона предусматривает следующие новации:

создание специальной должности уполномоченного по вопросам неподконтрольных территорий и возложение на него функций контроля за реализацией прав и свобод во время переходного периода;

амнистию и помилование, меры по неповторению дезинтеграции;

признание и возмещение вреда пострадавшим лицам;

установление правового статуса детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов на территории Украины;

внедрение элементов переходного правосудия, ответственности за преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, совершенные во время вооруженного конфликта;

упрощение определенных процедур и порядков, внедрение более устойчивых социальных гарантий;

создание условий для свободного волеизъявления на выборах и референдумах;

формирование кадрового резерва госслужащих и полицейских для работы на реинтегрированных территориях;

создание территории приоритетного развития на реинтегрированных территориях на срок 25 лет и Совета экономического восстановления соответствующих территорий.

Авторы документа подчеркнули, что отказались от терминов и понятий декоммунизации, люстрации, запрета амнистии, полной унификации законодательства в гуманитарной области, гендерного измерения.

“Государственная политика последних лет относительно неподконтрольных территорий доказала свою неэффективность и должна быть заменена на политику реинтеграции. При этом под “реинтеграцией” мы понимаем прежде всего создание действенных механизмов возврата доверия, социально-экономических связей и возобновления сотрудничества с жителями неподконтрольных территорий с последующим восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета”, – отметил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

https://www.facebook.com/nppe.ua/posts/364583255322346

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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